asti написав:Если не подавать декларацию (были куплены и погашались гривневые ОВГЗ) какие санкции предусмотрены?
Я звонил своему брокеру (Пивденный) так он сказал, что большинство людей декларацию не подают.
Это считается административное правонарушение, ПОКА. Штраф что-то около 300грн, главное чтоб не более 800000грн не уплаченных налогов/сборов не скрыл налогоплательщик, тогда уголовная ответственность. Имеется ввиду 800000грн по итогом декларации которые надо было бы оплатить самому, в нашем случаи военный сбор, ну это надо иметь где-то 100-150 млн грн овгз чтоб такой военный сбор образовался с инвест прибыли.