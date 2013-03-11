Если не подавать декларацию (были куплены и погашались гривневые ОВГЗ) какие санкции предусмотрены?
Я звонил своему брокеру (Пивденный) так он сказал, что большинство людей декларацию не подают.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:17
Если не подавать декларацию (были куплены и погашались гривневые ОВГЗ) какие санкции предусмотрены?
Я звонил своему брокеру (Пивденный) так он сказал, что большинство людей декларацию не подают.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:17
Re: Рынок ОВГЗ
Это считается административное правонарушение, ПОКА. Штраф что-то около 300грн, главное чтоб не более 800000грн не уплаченных налогов/сборов не скрыл налогоплательщик, тогда уголовная ответственность. Имеется ввиду 800000грн по итогом декларации которые надо было бы оплатить самому, в нашем случаи военный сбор, ну это надо иметь где-то 100-150 млн грн овгз чтоб такой военный сбор образовался с инвест прибыли.
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:35
А почему самому? За меня военный сбор брокер платит, ну, я думаю, что платит. Во всяком случае купоны и погашения за вычетом него падают на рахунок//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:34
Re: Рынок ОВГЗ
А почему вычитают из погашения у вас?
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:47
Re: Рынок ОВГЗ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:00
vadymbanker Мені те ж саме казали в Південному. Що не потрібно буде декларувати .Правда поки що тільки купони отримую,погашення ще не скоро.
|