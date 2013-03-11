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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 132133134135
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:17

Если не подавать декларацию (были куплены и погашались гривневые ОВГЗ) какие санкции предусмотрены?
Я звонил своему брокеру (Пивденный) так он сказал, что большинство людей декларацию не подают.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:17

Re: Рынок ОВГЗ

asti написав:Если не подавать декларацию (были куплены и погашались гривневые ОВГЗ) какие санкции предусмотрены?
Я звонил своему брокеру (Пивденный) так он сказал, что большинство людей декларацию не подают.
Это считается административное правонарушение, ПОКА. Штраф что-то около 300грн, главное чтоб не более 800000грн не уплаченных налогов/сборов не скрыл налогоплательщик, тогда уголовная ответственность. Имеется ввиду 800000грн по итогом декларации которые надо было бы оплатить самому, в нашем случаи военный сбор, ну это надо иметь где-то 100-150 млн грн овгз чтоб такой военный сбор образовался с инвест прибыли.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:35

А почему самому? За меня военный сбор брокер платит, ну, я думаю, что платит. Во всяком случае купоны и погашения за вычетом него падают на рахунок//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:34

Re: Рынок ОВГЗ

asti написав:А почему самому? За меня военный сбор брокер платит, ну, я думаю, что платит. Во всяком случае купоны и погашения за вычетом него падают на рахунок//)
А почему вычитают из погашения у вас?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:47

Re: Рынок ОВГЗ

  vadymbanker написав:Штраф что-то около 300грн,

150 за 1ий раз
потім суми збільшуються
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:00

vadymbanker Мені те ж саме казали в Південному. Що не потрібно буде декларувати .Правда поки що тільки купони отримую,погашення ще не скоро.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:59

  vadymbanker написав:
asti написав:А почему самому? За меня военный сбор брокер платит, ну, я думаю, что платит. Во всяком случае купоны и погашения за вычетом него падают на рахунок//)
А почему вычитают из погашения у вас?
Потому что облигации дисконтные//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:39

Сначала нужно на сайте ДФС в личном кабинете запрость [F1301802] "Запит щодо отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi". Запрашивать нужно после 10 февраля (предельный срок подачи формы 1ДФ налоговыми агентами)
Если там налоговый агент указал вашу инвестиционную прибыль, декларировать нужно, все равно не отстанут, но уже со штрафом 170 грн за первый раз (1020 за повторный в течение года). Если агент вас не засветил, тут каждый решает сам декларировать или нет

Чтобы зайти в личный кабинет, нужна электронная подпись, ее можно бесплатно сгенерировать в приват24.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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