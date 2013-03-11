Додано: Чет 23 січ, 2020 20:39

Сначала нужно на сайте ДФС в личном кабинете запрость [F1301802] "Запит щодо отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi". Запрашивать нужно после 10 февраля (предельный срок подачи формы 1ДФ налоговыми агентами)

Если там налоговый агент указал вашу инвестиционную прибыль, декларировать нужно, все равно не отстанут, но уже со штрафом 170 грн за первый раз (1020 за повторный в течение года). Если агент вас не засветил, тут каждый решает сам декларировать или нет



Чтобы зайти в личный кабинет, нужна электронная подпись, ее можно бесплатно сгенерировать в приват24.

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