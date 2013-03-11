Если не подавать декларацию (были куплены и погашались гривневые ОВГЗ) какие санкции предусмотрены?
Я звонил своему брокеру (Пивденный) так он сказал, что большинство людей декларацию не подают.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:17
Если не подавать декларацию (были куплены и погашались гривневые ОВГЗ) какие санкции предусмотрены?
Я звонил своему брокеру (Пивденный) так он сказал, что большинство людей декларацию не подают.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:17
Re: Рынок ОВГЗ
Это считается административное правонарушение, ПОКА. Штраф что-то около 300грн, главное чтоб не более 800000грн не уплаченных налогов/сборов не скрыл налогоплательщик, тогда уголовная ответственность. Имеется ввиду 800000грн по итогом декларации которые надо было бы оплатить самому, в нашем случаи военный сбор, ну это надо иметь где-то 100-150 млн грн овгз чтоб такой военный сбор образовался с инвест прибыли.
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:35
А почему самому? За меня военный сбор брокер платит, ну, я думаю, что платит. Во всяком случае купоны и погашения за вычетом него падают на рахунок//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:34
Re: Рынок ОВГЗ
А почему вычитают из погашения у вас?
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:47
Re: Рынок ОВГЗ
+50грн !
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Додано: Чет 23 січ, 2020 17:00
vadymbanker Мені те ж саме казали в Південному. Що не потрібно буде декларувати .Правда поки що тільки купони отримую,погашення ще не скоро.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:59
Потому что облигации дисконтные//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:39
Сначала нужно на сайте ДФС в личном кабинете запрость [F1301802] "Запит щодо отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi". Запрашивать нужно после 10 февраля (предельный срок подачи формы 1ДФ налоговыми агентами)
Если там налоговый агент указал вашу инвестиционную прибыль, декларировать нужно, все равно не отстанут, но уже со штрафом 170 грн за первый раз (1020 за повторный в течение года). Если агент вас не засветил, тут каждый решает сам декларировать или нет
Чтобы зайти в личный кабинет, нужна электронная подпись, ее можно бесплатно сгенерировать в приват24.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:47
Как зарегистрироваться в эл. кабинете ДФС?
Получил ЕЦП в Привате, зашёл на сайт ДФС, нашел электронный кабинет, вход есть а окна для регистрации - нет!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:36
Re: Рынок ОВГЗ
в цей кабінет лише входять (маючи ЕЦП)
відео
viewtopic.php?p=4844669#p4844669
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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