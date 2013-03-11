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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:43

  greenozon написав:
  asti написав:нашел электронный кабинет, вход есть а окна для регистрации - нет!

в цей кабінет лише входять (маючи ЕЦП)
відео
viewtopic.php?p=4844669#p4844669
ЕЦП у меня есть))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti

попали в кабіну?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:52

  Smitten написав:Мои планы
инвестиционную прибыль - в Інвестиційний прибуток (додаток Ф1)
купон - в Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню
проценты от банков - в Інші доходи, у тому числі. И вот с этим будет трудно :(

С процентами по депо будет пипец как трудно! Я сам в шоке. Как планируете поступать? Запрашивать в банках справки?

З.Ы. Вариант с суммой "примерно" не прокатит - нагловик попросит подтверждающие документы...
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:23

  greenozon написав:asti попали в кабіну?
Нет)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:29

  asti написав:Как зарегистрироваться в эл. кабинете ДФС?
Получил ЕЦП в Привате, зашёл на сайт ДФС, нашел электронный кабинет, вход есть а окна для регистрации - нет!



зачем это делать?
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  #<1 ... 133134135136
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