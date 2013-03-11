|
|
|
Рынок ОВГЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:43
greenozon написав: asti написав:
нашел электронный кабинет, вход есть а окна для регистрации - нет!
в цей кабінет лише входять (маючи ЕЦП)
відеоviewtopic.php?p=4844669#p4844669
ЕЦП у меня есть))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1797
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:33
asti
попали в кабіну?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7318
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 457 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 21:52
Smitten написав:
Мои планы
инвестиционную прибыль - в Інвестиційний прибуток (додаток Ф1)
купон - в Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню
проценты от банков - в Інші доходи, у тому числі. И вот с этим будет трудно
С процентами по депо будет пипец как трудно! Я сам в шоке. Как планируете поступать? Запрашивать в банках справки?
З.Ы. Вариант с суммой "примерно" не прокатит - нагловик попросит подтверждающие документы...
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1612
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:23
greenozon написав:asti
попали в кабіну?
Нет)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1797
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:29
asti написав:
Как зарегистрироваться в эл. кабинете ДФС?
Получил ЕЦП в Привате, зашёл на сайт ДФС, нашел электронный кабинет, вход есть а окна для регистрации - нет!
зачем это делать?
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1738
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32
|9298
|
Пон 02 гру, 2019 17:46
GTS
|
|1
|1070
|
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
|
|3
|4114
|
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75
|