Додано: Пон 27 січ, 2020 12:35

asti написав: Кто-нибудь собирается покупать семилетки завтра??



пусть иносранцы покупают за такие проценты, у них там это сказочный доход.

пусть иносранцы покупают за такие проценты, у них там это сказочный доход.

Да и на растущем курсе доллара и падении у нас в стране всего, что возможно - как-то боязливо ....

