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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:43
greenozon написав: asti написав:
нашел электронный кабинет, вход есть а окна для регистрации - нет!
в цей кабінет лише входять (маючи ЕЦП)
відеоviewtopic.php?p=4844669#p4844669
ЕЦП у меня есть))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Суб 25 січ, 2020 21:33
asti
попали в кабіну?
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greenozon
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Додано: Нед 26 січ, 2020 21:52
Smitten написав:
Мои планы
инвестиционную прибыль - в Інвестиційний прибуток (додаток Ф1)
купон - в Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню
проценты от банков - в Інші доходи, у тому числі. И вот с этим будет трудно
С процентами по депо будет пипец как трудно! Я сам в шоке. Как планируете поступать? Запрашивать в банках справки?
З.Ы. Вариант с суммой "примерно" не прокатит - нагловик попросит подтверждающие документы...
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Додано: Пон 27 січ, 2020 11:23
greenozon написав:asti
попали в кабіну?
Нет)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Пон 27 січ, 2020 11:29
asti написав:
Как зарегистрироваться в эл. кабинете ДФС?
Получил ЕЦП в Привате, зашёл на сайт ДФС, нашел электронный кабинет, вход есть а окна для регистрации - нет!
зачем это делать?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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Додано: Пон 27 січ, 2020 11:58
Кто-нибудь собирается покупать семилетки завтра??
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asti
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Додано: Пон 27 січ, 2020 12:35
asti написав:
Кто-нибудь собирается покупать семилетки завтра??
пусть иносранцы покупают за такие проценты, у них там это сказочный доход.
Да и на растущем курсе доллара и падении у нас в стране всего, что возможно - как-то боязливо ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:10
Вкладчик1234 написав:
Имхо, ставки для всех стали неважными. Можно и 0% поставить.
Замысел - стричь на спредах купли-продажи.
Мораль: ждём мощных качель вверх и вниз.
Кто будет вкладываться в, допустим, 5% годовых, если можно состричь 3-5% за день?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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Додано: Чет 30 січ, 2020 23:41
proftpd66 написав: asti написав:
Как зарегистрироваться в эл. кабинете ДФС?
Получил ЕЦП в Привате, зашёл на сайт ДФС, нашел электронный кабинет, вход есть а окна для регистрации - нет!
зачем это делать?
як зачем - ДЕКЛАРАЦІЮ подавати
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greenozon
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