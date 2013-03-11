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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:48
J написав: greenozon написав:
ДЕКЛАРАЦІЮ подавати
зачем?
Чтобы налоговая не оштрафовала по полной программе.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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