Чтобы налоговая не оштрафовала по полной программе.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:48
Чтобы налоговая не оштрафовала по полной программе.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:48
свіжі котіровкі ICU
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:45
Когда ICU ввел комиссию 25 долларов по платежам физикам в валюте?
А то выставили счет.
На моей памяти было письмо летом.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:17
давно,
була розсилка ще влітку 2019 вроді
можу пошукати, але що це змінить?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:08
Выставили счет за весну.
Кому-то еще выставляли?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
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