Чтобы налоговая не оштрафовала по полной программе.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:48
Чтобы налоговая не оштрафовала по полной программе.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:48
свіжі котіровкі ICU
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:45
Когда ICU ввел комиссию 25 долларов по платежам физикам в валюте?
А то выставили счет.
На моей памяти было письмо летом.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:17
давно,
була розсилка ще влітку 2019 вроді
можу пошукати, але що це змінить?
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:08
Выставили счет за весну.
Кому-то еще выставляли?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:36
новий портал від ICU
в одному місці зібрана уся потрібна інформація по ОВДП включно з тарифами, податками, процедурами і деклараціями про доходи
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:00
А что нового? Если даже ставки при сравнении с депозитом у них старые стоят (16%)
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:36
Меня интересует покупка ОВГЗ. Может ли кто-то помочь с такими вопросами?
1) Под сколько сейчас можно вложиться в долларовые облигации? Видел, что последние размещения были под 4%.
2) Через какой банк выгоднее покупать ОВГЗ?
3) Если банк разоряется (временная администрация), что происходит со счетом в ценных бумагах?
4) После покупки облигаций нужно подавать каждый год декларацию?
По банковским депозитам информации много, а по вопросу ОВГЗ разобраться сложнее. Даже не знаю, где можно получить консультации, в банках чаще всего вообще не знают о таком продукте.
Буду признателен за рекомендации.
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:53
1) 3,88% на 1,2 роки
2) залежно від суми
3) ОВДП обліковується в депозитарії, тому банкрутство банку ніяк не вплине на Ваші облігації
4) Так
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:59
Chuprynka
Например, для сумм 10000$ или 50000$ какой банк предпочесть (какой для 10 тысяч и какой для 50)?
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