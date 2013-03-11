George написав:Меня интересует покупка ОВГЗ. Может ли кто-то помочь с такими вопросами? 1) Под сколько сейчас можно вложиться в долларовые облигации? Видел, что последние размещения были под 4%. 2) Через какой банк выгоднее покупать ОВГЗ? 3) Если банк разоряется (временная администрация), что происходит со счетом в ценных бумагах? 4) После покупки облигаций нужно подавать каждый год декларацию?
По банковским депозитам информации много, а по вопросу ОВГЗ разобраться сложнее. Даже не знаю, где можно получить консультации, в банках чаще всего вообще не знают о таком продукте. Буду признателен за рекомендации.
1) 3,88% на 1,2 роки 2) залежно від суми 3) ОВДП обліковується в депозитарії, тому банкрутство банку ніяк не вплине на Ваші облігації 4) Так
4 - ответ нет! Подавать декларацию необходимо только на следующий год, который следует за годом в котором были погашены/проданы овгз. Это точно.