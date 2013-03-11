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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:06

  George написав:Chuprynka

Например, для сумм 10000$ или 50000$ какой банк предпочесть (какой для 10 тысяч и какой для 50)?

Для 10К - брокера, для 50К Укргазбанк
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:22

Re: Рынок ОВГЗ

  George написав:Буду признателен за рекомендации.


почитайте цю гілку хоча б сторінок 30-50

якщо нема часу - новачкам раджу ознайомитись із цією аналітикою

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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:34

Re: Рынок ОВГЗ

Chuprynka написав:
  George написав:Меня интересует покупка ОВГЗ. Может ли кто-то помочь с такими вопросами?
1) Под сколько сейчас можно вложиться в долларовые облигации? Видел, что последние размещения были под 4%.
2) Через какой банк выгоднее покупать ОВГЗ?
3) Если банк разоряется (временная администрация), что происходит со счетом в ценных бумагах?
4) После покупки облигаций нужно подавать каждый год декларацию?

По банковским депозитам информации много, а по вопросу ОВГЗ разобраться сложнее. Даже не знаю, где можно получить консультации, в банках чаще всего вообще не знают о таком продукте.
Буду признателен за рекомендации.


1) 3,88% на 1,2 роки
2) залежно від суми
3) ОВДП обліковується в депозитарії, тому банкрутство банку ніяк не вплине на Ваші облігації
4) Так
4 - ответ нет! Подавать декларацию необходимо только на следующий год, который следует за годом в котором были погашены/проданы овгз.
Это точно.
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