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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:06

  George написав:Chuprynka

Например, для сумм 10000$ или 50000$ какой банк предпочесть (какой для 10 тысяч и какой для 50)?

Для 10К - брокера, для 50К Укргазбанк
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:22

Re: Рынок ОВГЗ

  George написав:Буду признателен за рекомендации.


почитайте цю гілку хоча б сторінок 30-50

якщо нема часу - новачкам раджу ознайомитись із цією аналітикою

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:24

Chuprynka
Получается, теперь я могу купить ОВГЗ при следующем размещении от Минфина? И я должен заранее оставить заявку в банке?
Валютные ОВГЗ покупаются за гривну по курсу НБУ, верно?
George
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:31

greenozon

Посмотрел ссылку, спасибо. Так в Ощаде получается комиссия меньше всего?
George
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:34

Re: Рынок ОВГЗ

Chuprynka написав:
  George написав:Меня интересует покупка ОВГЗ. Может ли кто-то помочь с такими вопросами?
1) Под сколько сейчас можно вложиться в долларовые облигации? Видел, что последние размещения были под 4%.
2) Через какой банк выгоднее покупать ОВГЗ?
3) Если банк разоряется (временная администрация), что происходит со счетом в ценных бумагах?
4) После покупки облигаций нужно подавать каждый год декларацию?

По банковским депозитам информации много, а по вопросу ОВГЗ разобраться сложнее. Даже не знаю, где можно получить консультации, в банках чаще всего вообще не знают о таком продукте.
Буду признателен за рекомендации.


1) 3,88% на 1,2 роки
2) залежно від суми
3) ОВДП обліковується в депозитарії, тому банкрутство банку ніяк не вплине на Ваші облігації
4) Так
4 - ответ нет! Подавать декларацию необходимо только на следующий год, который следует за годом в котором были погашены/проданы овгз.
Это точно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:40

  George написав:Chuprynka
Получается, теперь я могу купить ОВГЗ при следующем размещении от Минфина? И я должен заранее оставить заявку в банке?
Валютные ОВГЗ покупаются за гривну по курсу НБУ, верно?


Заявка подаётся в день аукциона. Обычно первичный дилер (один из коммерческих банков) принимает заявки до 13:00.

Когда вы покупаете через торговца (брокера), то брокер принимает у вас заявку и передаёт её первичному дилеру. Первичный дилер может брать плату за вывод заявки в аукцион (обычно комиссию закладывают в цену облигации, а торговец уже берёт свой процент от суммы сделки).

Если вы покупаете "валютки" через торговца, тогда расчёты будут в гривне по курсу межбанка (по оферу) + 0,02 гривны (обычно курс фиксируется где-то на начало одиннадцатого).

Если вы покупаете "валютки" через первичного дилера, тогда возможны расчёты в иностранной валюте.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:42

Re: Рынок ОВГЗ

GTS написав:
  George написав:Chuprynka
Получается, теперь я могу купить ОВГЗ при следующем размещении от Минфина? И я должен заранее оставить заявку в банке?
Валютные ОВГЗ покупаются за гривну по курсу НБУ, верно?


Заявка подаётся в день аукциона. Обычно первичный дилер (один из коммерческих банков) принимает заявки до 13:00.

Когда вы покупаете через торговца (брокера), то брокер принимает у вас заявку и передаёт её первичному дилеру. Первичный дилер может брать плату за вывод заявки в аукцион (обычно комиссию закладывают в цену облигации, а торговец уже берёт свой процент от суммы сделки).

Если вы покупаете "валютки" через торговца, тогда расчёты будут в гривне по курсу межбанка (по оферу) + 0,02 гривны (обычно курс фиксируется где-то на начало одиннадцатого).

Если вы покупаете "валютки" через первичного дилера, тогда возможны расчёты в иностранной валюте.
Я покупал через торговца(банк), за валюту, а он в свою очередь по моей заявки купил через первичного дилера на аукционе, так дешевле, через торговца чем напрямую с первичном дилером, странно, но факт.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:29

Re: Рынок ОВГЗ

  GTS написав:Если вы покупаете "валютки" через торговца, тогда расчёты будут в гривне по курсу межбанка (по оферу) + 0,02 гривны (обычно курс фиксируется где-то на начало одиннадцатого).


в брокера ICU можна купувати валютні бумаги як за гривню так і за валюту
по валюті є поріг -

Доларові ОВДП при розрахунках за долар***:
*** мінімальна сума купівлі - 50 000$, мінімальна сума купівлі при реінвестуванні купону або погашенні – 10 000$.
+50грн !
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