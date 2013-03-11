George написав:Меня интересует покупка ОВГЗ. Может ли кто-то помочь с такими вопросами? 1) Под сколько сейчас можно вложиться в долларовые облигации? Видел, что последние размещения были под 4%. 2) Через какой банк выгоднее покупать ОВГЗ? 3) Если банк разоряется (временная администрация), что происходит со счетом в ценных бумагах? 4) После покупки облигаций нужно подавать каждый год декларацию?
По банковским депозитам информации много, а по вопросу ОВГЗ разобраться сложнее. Даже не знаю, где можно получить консультации, в банках чаще всего вообще не знают о таком продукте. Буду признателен за рекомендации.
1) 3,88% на 1,2 роки 2) залежно від суми 3) ОВДП обліковується в депозитарії, тому банкрутство банку ніяк не вплине на Ваші облігації 4) Так
4 - ответ нет! Подавать декларацию необходимо только на следующий год, который следует за годом в котором были погашены/проданы овгз. Это точно.
George написав:Chuprynka Получается, теперь я могу купить ОВГЗ при следующем размещении от Минфина? И я должен заранее оставить заявку в банке? Валютные ОВГЗ покупаются за гривну по курсу НБУ, верно?
Заявка подаётся в день аукциона. Обычно первичный дилер (один из коммерческих банков) принимает заявки до 13:00.
Когда вы покупаете через торговца (брокера), то брокер принимает у вас заявку и передаёт её первичному дилеру. Первичный дилер может брать плату за вывод заявки в аукцион (обычно комиссию закладывают в цену облигации, а торговец уже берёт свой процент от суммы сделки).
Если вы покупаете "валютки" через торговца, тогда расчёты будут в гривне по курсу межбанка (по оферу) + 0,02 гривны (обычно курс фиксируется где-то на начало одиннадцатого).
Если вы покупаете "валютки" через первичного дилера, тогда возможны расчёты в иностранной валюте.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
George написав:Chuprynka Получается, теперь я могу купить ОВГЗ при следующем размещении от Минфина? И я должен заранее оставить заявку в банке? Валютные ОВГЗ покупаются за гривну по курсу НБУ, верно?
Заявка подаётся в день аукциона. Обычно первичный дилер (один из коммерческих банков) принимает заявки до 13:00.
Когда вы покупаете через торговца (брокера), то брокер принимает у вас заявку и передаёт её первичному дилеру. Первичный дилер может брать плату за вывод заявки в аукцион (обычно комиссию закладывают в цену облигации, а торговец уже берёт свой процент от суммы сделки).
Если вы покупаете "валютки" через торговца, тогда расчёты будут в гривне по курсу межбанка (по оферу) + 0,02 гривны (обычно курс фиксируется где-то на начало одиннадцатого).
Если вы покупаете "валютки" через первичного дилера, тогда возможны расчёты в иностранной валюте.
Я покупал через торговца(банк), за валюту, а он в свою очередь по моей заявки купил через первичного дилера на аукционе, так дешевле, через торговца чем напрямую с первичном дилером, странно, но факт.