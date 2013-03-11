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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 136137138139
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:00

  GTS написав:
  la9 написав:Коллеги! Кто собирается декларировать доходы от овгз и заодно вписывать доходы по депо - как собираетесь собирать данные по депо?
Запрашивать в каждом банке платную справку?


По депозитам вроде можно не отчитываться. Это не прописано в законе.

Можно... Но если подаешь - то почему бы и не сделать это для подтверждения дохода?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:07

la9

але ж банки подають інфу по депо-податкам анонімно?
чи в податковій кабіні видно усі депо-податки по банках?...
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:08

  greenozon написав:la9

але ж банки подають інфу по депо-податкам анонімно?
чи в податковій кабіні видно усі депо-податки по банках?...


не видно
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:25

Гаразд, міркуємо далі
якщо вписати податки від депозитів як прибуток, тоді податковій треба представити якісь документальні підтведження
але чи видають банки такі довідки? (що банк X сплатив Y податків за 2019)
і навіть якщо й подавати, тоді нівелюється поняття банківської таємниці - податкова запише собі в яких банках ФО тримає кошти і тд.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:04

  greenozon написав:Гаразд, міркуємо далі
якщо вписати податки від депозитів як прибуток, тоді податковій треба представити якісь документальні підтведження

а якщо продав собаку, то податковій треба представити якісь документальні підтведження ?
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