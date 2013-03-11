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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:00
GTS написав: la9 написав:
Коллеги! Кто собирается декларировать доходы от овгз и заодно вписывать доходы по депо - как собираетесь собирать данные по депо?
Запрашивать в каждом банке платную справку?
По депозитам вроде можно не отчитываться. Это не прописано в законе.
Можно... Но если подаешь - то почему бы и не сделать это для подтверждения дохода?
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la9
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:07
la9
але ж банки подають інфу по депо-податкам анонімно?
чи в податковій кабіні видно усі депо-податки по банках?...
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greenozon
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:08
greenozon написав:la9
але ж банки подають інфу по депо-податкам анонімно?
чи в податковій кабіні видно усі депо-податки по банках?...
не видно
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Chuprynka
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Додано: Суб 15 лют, 2020 09:25
Гаразд, міркуємо далі
якщо вписати податки від депозитів як прибуток, тоді податковій треба представити якісь документальні підтведження
але чи видають банки такі довідки? (що банк X сплатив Y податків за 2019)
і навіть якщо й подавати, тоді нівелюється поняття банківської таємниці - податкова запише собі в яких банках ФО тримає кошти і тд.
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greenozon
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Додано: Нед 16 лют, 2020 10:04
greenozon написав:
Гаразд, міркуємо далі
якщо вписати податки від депозитів як прибуток, тоді податковій треба представити якісь документальні підтведження
а якщо продав собаку, то податковій треба представити якісь документальні підтведження ?
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Додано: Нед 16 лют, 2020 14:16
J написав: greenozon написав:
Гаразд, міркуємо далі
якщо вписати податки від депозитів як прибуток, тоді податковій треба представити якісь документальні підтведження
а якщо продав собаку, то податковій треба представити якісь документальні підтведження ?
із нашою новою зеленою владою можна чекати чого завгодно!!!
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greenozon
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