Додано: Пон 17 лют, 2020 15:46

Chuprynka написав: 1) 3,88% на 1,2 роки 1) 3,88% на 1,2 роки



3.38% из последнего размещения



Но вот будут ли еще валютные - большой вопрос! 3.38% из последнего размещенияНо вот будут ли еще валютные - большой вопрос!

"The quieter you become, the more you are able to hear"