Можно... Но если подаешь - то почему бы и не сделать это для подтверждения дохода?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:00
Можно... Но если подаешь - то почему бы и не сделать это для подтверждения дохода?
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:07
la9
але ж банки подають інфу по депо-податкам анонімно?
чи в податковій кабіні видно усі депо-податки по банках?...
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:08
Додано: Суб 15 лют, 2020 09:25
Гаразд, міркуємо далі
якщо вписати податки від депозитів як прибуток, тоді податковій треба представити якісь документальні підтведження
але чи видають банки такі довідки? (що банк X сплатив Y податків за 2019)
і навіть якщо й подавати, тоді нівелюється поняття банківської таємниці - податкова запише собі в яких банках ФО тримає кошти і тд.
Додано: Нед 16 лют, 2020 10:04
а якщо продав собаку, то податковій треба представити якісь документальні підтведження ?
Додано: Нед 16 лют, 2020 14:16
із нашою новою зеленою владою можна чекати чого завгодно!!!
Додано: Пон 17 лют, 2020 15:46
Re: Рынок ОВГЗ
3.38% из последнего размещения
Но вот будут ли еще валютные - большой вопрос!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:28
greenozon
Верите, что в нашей стране эти данные не известны соответствующим "уполномоченным лицам") ?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:54
Подскажите по налогообложению от ОВГЗ. Заполняю налоговвуйю декларацию за 2019. Был инвестиционный убыток за 2018. В 2019 получил прибыль от ОВЗГ. В декларации нужно ли мне прибыль от ОВГЗ складывать с убытком прошлого года или задекларировать прибыть и перенести уьыток полностью т. к. на прибыть от ОВГЗ нет НДФЛ?
Додано: Суб 22 лют, 2020 10:37
Re: Рынок ОВГЗ
[quote="DarkBobo"]Подскажите по налогообложению от ОВГЗ. Заполняю налоговвуйю декларацию за 2019. Был инвестиционный убыток за 2018. В 2019 получил прибыль от ОВЗГ. В декларации нужно ли мне прибыль от ОВГЗ складывать с убытком прошлого года или задекларировать прибыть и перенести уьыток полностью т. к. на прибыть от ОВГЗ нет НДФЛ?[/quoteВсе что в 2018 году уже все, поезд ушел. Сейчас указывать только за 2019 год, но на месте им можно сказать за 2018 год или позвонить своему инспектору.
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