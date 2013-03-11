ICU СТАЛА УЧАСНИКОМ СИСТЕМИ ВІДДАЛЕНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТІВ BANKID
Група ICU підключилася до системи BankID Національного банку України. Це дозволить клієнтам ICU проходити дистанційну ідентифікацію, а в подальшому і верифікацію для отримання фінансових послуг.
Учасниками BankID зараз є такі банки: Ощадбанк, Монобанк, ПУМБ, Південний, Банк Форвард, Радабанк, Кредобанк, Мотор-Банк, Ідея Банк, Банк Восток, А-Банк, Банк Альянс.
Відповідно, для покупки/продажу цінних паперів через ICU, клієнти цих банків можуть пройти віддалену ідентифікацію без приїзду в офіс компанії. Достатньо зробити запит через систему BankID на сайті http://www.online.icu/investments/ і ваші дані будуть відправлені вашим банком-учасником в систему торговця.