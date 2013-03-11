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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 137138139140
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:02

ICU СТАЛА УЧАСНИКОМ СИСТЕМИ ВІДДАЛЕНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТІВ BANKID

Група ICU підключилася до системи BankID Національного банку України. Це дозволить клієнтам ICU проходити дистанційну ідентифікацію, а в подальшому і верифікацію для отримання фінансових послуг.

Учасниками BankID зараз є такі банки:
Ощадбанк,
Монобанк,
ПУМБ,
Південний,
Банк Форвард,
Радабанк,
Кредобанк,
Мотор-Банк,
Ідея Банк,
Банк Восток,
А-Банк,
Банк Альянс.

Відповідно, для покупки/продажу цінних паперів через ICU, клієнти цих банків можуть пройти віддалену ідентифікацію без приїзду в офіс компанії. Достатньо зробити запит через систему BankID на сайті http://www.online.icu/investments/ і ваші дані будуть відправлені вашим банком-учасником в систему торговця.

https://www.icu.ua/uk/about-icu/news/ic ... tov-bankid
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 17:05

Налоговая засветила данные за 4кв 2019.
Укргаз отразил инвестиционную прибыль меньше на 1000 чем факт - видимо вычли расходы на сделку.
Вот теперь можно обсуждать как заполнять декларацию :lol:
Smitten
 
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  #<1 ... 137138139140
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