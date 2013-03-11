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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 137138139140
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:02

ICU СТАЛА УЧАСНИКОМ СИСТЕМИ ВІДДАЛЕНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТІВ BANKID

Група ICU підключилася до системи BankID Національного банку України. Це дозволить клієнтам ICU проходити дистанційну ідентифікацію, а в подальшому і верифікацію для отримання фінансових послуг.

Учасниками BankID зараз є такі банки:
Ощадбанк,
Монобанк,
ПУМБ,
Південний,
Банк Форвард,
Радабанк,
Кредобанк,
Мотор-Банк,
Ідея Банк,
Банк Восток,
А-Банк,
Банк Альянс.

Відповідно, для покупки/продажу цінних паперів через ICU, клієнти цих банків можуть пройти віддалену ідентифікацію без приїзду в офіс компанії. Достатньо зробити запит через систему BankID на сайті http://www.online.icu/investments/ і ваші дані будуть відправлені вашим банком-учасником в систему торговця.

https://www.icu.ua/uk/about-icu/news/ic ... tov-bankid
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 17:05

Налоговая засветила данные за 4кв 2019.
Укргаз отразил инвестиционную прибыль меньше на 1000 чем факт - видимо вычли расходы на сделку.
Вот теперь можно обсуждать как заполнять декларацию :lol:
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:10

Re: Рынок ОВГЗ

Smitten написав:Налоговая засветила данные за 4кв 2019.
Укргаз отразил инвестиционную прибыль меньше на 1000 чем факт - видимо вычли расходы на сделку.
Вот теперь можно обсуждать как заполнять декларацию :lol:
Именно инвест прибыль показано, не доход по купону? Вы уверены?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:25

  vadymbanker написав:Именно инвест прибыль показано, не доход по купону? Вы уверены?

У меня были дисконтные цб
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:23

  Smitten написав:Налоговая засветила данные за 4кв 2019.
Укргаз отразил инвестиционную прибыль меньше на 1000 чем факт - видимо вычли расходы на сделку.
Вот теперь можно обсуждать как заполнять декларацию :lol:

Аналогичная ситуация. Были дисконтные ОВГЗ и по ним брокер после погашения сообщил в ДФС об инвестиционной прибыли( в отчете ДФС "183 - інвестиційний прибуток"). При этом, по остальным погашенным (не дисконтным) ОВГЗ, информации в отчете ДФС нет (кроме выплаты купонов).
С одной стороны, поскольку вроде как "інвестиційний прибуток", необходимо заполнять Додаток Ф1.
С другой стороны, дисконтные ОВГЗ приобретались на вторичном рынке и не продавались обратно в рынок, а погашались эмитентом. Брокер как налоговый агент, удержал военный сбор. Нет дополнительных обязательств по уплате государству. Брокер дал справку где инвест. прибыль за 2019 год - 0 грн.

Попробую в декларации указать доход по дисконтным ОВГЗ в р.11.3 "Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню" в месте с полученными купонами по не дисконтным ОВГЗ. Плюс, приложу справку от брокера.
Проценты по депозитам и дивиденды по акциям, укажу в р.10.10 "Інші доходи, у тому числі:"

Если проконает, хорошо. Нет, подам исправленную декларацию.
Хотя если они примут декларацию в таком виде, а потом возникнут вопросы, это уже будет косяк того инспектора, что её принимал. И по идее можно будет забить на их претензии.

Вопрос: В моем отчете от ДФС не указаны суммы за погашение ОВГЗ. У кого-то они есть в отчете? Будите их указывать в декларации?
DjVim
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:09

  DjVim написав:
  Smitten написав:Вопрос: В моем отчете от ДФС не указаны суммы за погашение ОВГЗ. У кого-то они есть в отчете? Будите их указывать в декларации?


Думаю в отчёте по процентным ОВГЗ должны быть полученные купоны + добавляется убыток или прибыль при расчёте разница суммы продажи с НКД за минусом суммы покупки с НКД. По дисконтным - разница между ценой продажи и ценой покупки. Также от инвестдохода можно отнимать суммы уплаченных комиссий за сделку.
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