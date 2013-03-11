Додано: Сер 26 лют, 2020 10:23

Smitten написав: Налоговая засветила данные за 4кв 2019.

Укргаз отразил инвестиционную прибыль меньше на 1000 чем факт - видимо вычли расходы на сделку.

Вот теперь можно обсуждать как заполнять декларацию Налоговая засветила данные за 4кв 2019.Укргаз отразил инвестиционную прибыль меньше на 1000 чем факт - видимо вычли расходы на сделку.Вот теперь можно обсуждать как заполнять декларацию

Аналогичная ситуация. Были дисконтные ОВГЗ и по ним брокер после погашения сообщил в ДФС об инвестиционной прибыли( в отчете ДФС "183 - інвестиційний прибуток"). При этом, по остальным погашенным (не дисконтным) ОВГЗ, информации в отчете ДФС нет (кроме выплаты купонов).С одной стороны, поскольку вроде как "інвестиційний прибуток", необходимо заполнять Додаток Ф1.С другой стороны, дисконтные ОВГЗ приобретались на вторичном рынке и не продавались обратно в рынок, а погашались эмитентом. Брокер как налоговый агент, удержал военный сбор. Нет дополнительных обязательств по уплате государству. Брокер дал справку где инвест. прибыль за 2019 год - 0 грн.Попробую в декларации указать доход по дисконтным ОВГЗ в р.11.3 "Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню" в месте с полученными купонами по не дисконтным ОВГЗ. Плюс, приложу справку от брокера.Проценты по депозитам и дивиденды по акциям, укажу в р.10.10 "Інші доходи, у тому числі:"Если проконает, хорошо. Нет, подам исправленную декларацию.Хотя если они примут декларацию в таком виде, а потом возникнут вопросы, это уже будет косяк того инспектора, что её принимал. И по идее можно будет забить на их претензии.Вопрос: В моем отчете от ДФС не указаны суммы за погашение ОВГЗ. У кого-то они есть в отчете? Будите их указывать в декларации?