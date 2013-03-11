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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 138139140141
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 10:13

  asti написав:Мне вообще брокер (Пивденный) посоветовал не подавать декларацию, сказал, из его клиентов никто не подаёт практически. Мол, налоговая не видит военный сбор который вы платите и поэтому не знает, что вы покупали ОВГЗ и, соответственно, не может вам ничего предъявить//)

Пивденный не подаёт в налоговую отчёт???

Странно. Вы проверяли по себе данные в кабинете?

З.ы. я буду подавать из-за овгз. А раз уж подаю, то задаюсь вопросом подать ещё и проценты по депо для подтверждения доходов.
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 10:21

  la9 написав:А раз уж подаю, то задаюсь вопросом подать ещё и проценты по депо для подтверждения доходов.

Тут есть одна "маленькая" проблема - получить подтверждающие документы от банка об этих доходах.
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 11:39

  Smitten написав:
  la9 написав:А раз уж подаю, то задаюсь вопросом подать ещё и проценты по депо для подтверждения доходов.

Тут есть одна "маленькая" проблема - получить подтверждающие документы от банка об этих доходах.

Тут согласен - реально "маленькая". :D

Вопрос больше в другой плоскости. Потребует ли налоговая эти подтверждающие?
И вообще - примет ли декларацию с %% от депо, а то где-то встречал, что у кого-то не принимали. Но, может, там только эти проценты были, не знаю подробностей.
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 14:02

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 11:03

  Smitten написав:
  la9 написав:А раз уж подаю, то задаюсь вопросом подать ещё и проценты по депо для подтверждения доходов.
Тут есть одна "маленькая" проблема - получить подтверждающие документы от банка об этих доходах.
Мне кажется проценты по депо не нужно вписывать в декларацию, налоговая и так их видит, так как банк как налоговый агент ей всё о вас и о ваших процентах сообщает. А по-поводу ОВГЗ брокер сказал, что доходы по ним имеет смысл светить в декларации только если вы совершали какое-то другое действие, подлежащее декларированию, где вы сами выступаете налоговым агентом.
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 14:21

  asti написав:
  Smitten написав:
  la9 написав:А раз уж подаю, то задаюсь вопросом подать ещё и проценты по депо для подтверждения доходов.
Тут есть одна "маленькая" проблема - получить подтверждающие документы от банка об этих доходах.
Мне кажется проценты по депо не нужно вписывать в декларацию, налоговая и так их видит, так как банк как налоговый агент ей всё о вас и о ваших процентах сообщает. А по-поводу ОВГЗ брокер сказал, что доходы по ним имеет смысл светить в декларации только если вы совершали какое-то другое действие, подлежащее декларированию, где вы сами выступаете налоговым агентом.


налоговая не видит ничего о начисленных процентах, так как банк о вас и о ваших процентах ничего не сообщает
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 19:38

Re: Рынок ОВГЗ

DmitryZP написав:
  asti написав:
  Smitten написав:[quote="4884522:la9"]А раз уж подаю, то задаюсь вопросом подать ещё и проценты по депо для подтверждения доходов.
Тут есть одна "маленькая" проблема - получить подтверждающие документы от банка об этих доходах.
Мне кажется проценты по депо не нужно вписывать в декларацию, налоговая и так их видит, так как банк как налоговый агент ей всё о вас и о ваших процентах сообщает. А по-поводу ОВГЗ брокер сказал, что доходы по ним имеет смысл светить в декларации только если вы совершали какое-то другое действие, подлежащее декларированию, где вы сами выступаете налоговым агентом.


налоговая не видит ничего о начисленных процентах, так как банк о вас и о ваших процентах ничего не сообщает[/quote]Это верно, но согласен что специально подавать % по депо не надо, только когда есть надобность, можно вписывать.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:51

Министерство финансов отказалось от проведения аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), запланированного на 10 марта. Об этом сообщается на сайте Минфина.

“Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 года аукционы по размещению ОВГЗ проводиться не будут”, — сказано в сообщении.

Согласно утвержденному графику, 10 марта Минфин планировал предложить ОВГЗ в гривне с погашением в июле 2020 года, в июле 2021 года, в январе 2022 года и в мае 2024 года.

В Минфине отметили, что дальнейшие аукционы будут проводиться в соответствии с графиком и с учетом конъюнктуры рынка.
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greenozon
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greenozon

Что это значит, гривна все? На девальвацию идём.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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