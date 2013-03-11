Пивденный не подаёт в налоговую отчёт???
Странно. Вы проверяли по себе данные в кабинете?
З.ы. я буду подавать из-за овгз. А раз уж подаю, то задаюсь вопросом подать ещё и проценты по депо для подтверждения доходов.
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Додано: Нед 01 бер, 2020 10:13
Пивденный не подаёт в налоговую отчёт???
Странно. Вы проверяли по себе данные в кабинете?
З.ы. я буду подавать из-за овгз. А раз уж подаю, то задаюсь вопросом подать ещё и проценты по депо для подтверждения доходов.
Додано: Нед 01 бер, 2020 10:21
Додано: Нед 01 бер, 2020 11:39
Тут согласен - реально "маленькая".
Вопрос больше в другой плоскости. Потребует ли налоговая эти подтверждающие?
И вообще - примет ли декларацию с %% от депо, а то где-то встречал, что у кого-то не принимали. Но, может, там только эти проценты были, не знаю подробностей.
Додано: Нед 01 бер, 2020 14:02
інвестор - НЕ оптиміст,
він завжди бере за базовий найгірший сценарій
а проканає-непроканає це із іншої опери
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 бер, 2020 11:03
Мне кажется проценты по депо не нужно вписывать в декларацию, налоговая и так их видит, так как банк как налоговый агент ей всё о вас и о ваших процентах сообщает. А по-поводу ОВГЗ брокер сказал, что доходы по ним имеет смысл светить в декларации только если вы совершали какое-то другое действие, подлежащее декларированию, где вы сами выступаете налоговым агентом.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 02 бер, 2020 14:21
налоговая не видит ничего о начисленных процентах, так как банк о вас и о ваших процентах ничего не сообщает
Додано: Пон 02 бер, 2020 19:38
Re: Рынок ОВГЗ
налоговая не видит ничего о начисленных процентах, так как банк о вас и о ваших процентах ничего не сообщает[/quote]Это верно, но согласен что специально подавать % по депо не надо, только когда есть надобность, можно вписывать.
Додано: Суб 07 бер, 2020 13:51
Министерство финансов отказалось от проведения аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), запланированного на 10 марта. Об этом сообщается на сайте Минфина.
“Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 года аукционы по размещению ОВГЗ проводиться не будут”, — сказано в сообщении.
Согласно утвержденному графику, 10 марта Минфин планировал предложить ОВГЗ в гривне с погашением в июле 2020 года, в июле 2021 года, в январе 2022 года и в мае 2024 года.
В Минфине отметили, что дальнейшие аукционы будут проводиться в соответствии с графиком и с учетом конъюнктуры рынка.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 07 бер, 2020 13:57
greenozon
Что это значит, гривна все? На девальвацию идём.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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