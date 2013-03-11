Додано: Суб 07 бер, 2020 13:51

Министерство финансов отказалось от проведения аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), запланированного на 10 марта. Об этом сообщается на сайте Минфина.



“Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 года аукционы по размещению ОВГЗ проводиться не будут”, — сказано в сообщении.



Согласно утвержденному графику, 10 марта Минфин планировал предложить ОВГЗ в гривне с погашением в июле 2020 года, в июле 2021 года, в январе 2022 года и в мае 2024 года.



В Минфине отметили, что дальнейшие аукционы будут проводиться в соответствии с графиком и с учетом конъюнктуры рынка.