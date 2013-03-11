Додано: Нед 08 бер, 2020 09:06

la9

В 1ДФ признаки дохода у инвестиционной прибыли 112, а у купонного дохода 129. Если доходы с признаком 112 не отразить в Ф1, программа проверки это засечет.



ПС. До 1 мая декларацию можно подавать неограниченное количество раз (с пометкой "звітна нова"), действительной признается самая последня. Никаких штрафов за повтор не предусмотрено. После 1 мая можно подавать "уточненную", но уже со штрафом.

"Всё проходит, и это пройдёт"