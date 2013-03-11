la9 В 1ДФ признаки дохода у инвестиционной прибыли 112, а у купонного дохода 129. Если доходы с признаком 112 не отразить в Ф1, программа проверки это засечет.
ПС. До 1 мая декларацию можно подавать неограниченное количество раз (с пометкой "звітна нова"), действительной признается самая последня. Никаких штрафов за повтор не предусмотрено. После 1 мая можно подавать "уточненную", но уже со штрафом.
Камикадзе написав:la9 В 1ДФ признаки дохода у инвестиционной прибыли 112, а у купонного дохода 129. Если доходы с признаком 112 не отразить в Ф1, программа проверки это засечет.
ПС. До 1 мая декларацию можно подавать неограниченное количество раз (с пометкой "звітна нова"), действительной признается самая последня. Никаких штрафов за повтор не предусмотрено. После 1 мая можно подавать "уточненную", но уже со штрафом.
По мне брокер подал инвест прибыль с кодом 183. Думаете, если разные коды, то в разных строках должно быть? Этот принцип не работает. Банки подают КБ с кодами 126 и 127, а может, еще и 111. Но все равно всё идет в 10.10.
Штраф/пеня будут, если что-то не доплатил или за не подачу 170. В моем случае, как и у большинства по овгз - уплатил брокер.
Камикадзе написав:Если доходы с признаком 112 не отразить в Ф1, программа проверки это засечет.
Может, и засечет, но не забракует: 112 - инвест прибыль классическая - нужно отражать; 183 - только для гос. бумаг - не нужно отражать.
2. У додатку Ф1 до декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами»:
1) зазначається розрахунок фінансового результату (інвестиційного прибутку або інвестиційного збитку) операцій за окремими інвестиційними активами, що відображається у відповідних рядках розділу I додатка Ф1 «Розрахунок інвестиційного прибутку» із зазначенням переліку операцій з інвестиційними активами.
Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.
У випадках, зазначених у підпунктах «а» і «б» підпункту 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів і витрат на придбання таких інвестиційних активів; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15#n20