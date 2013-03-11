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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:06

la9
В 1ДФ признаки дохода у инвестиционной прибыли 112, а у купонного дохода 129. Если доходы с признаком 112 не отразить в Ф1, программа проверки это засечет.

ПС. До 1 мая декларацию можно подавать неограниченное количество раз (с пометкой "звітна нова"), действительной признается самая последня. Никаких штрафов за повтор не предусмотрено. После 1 мая можно подавать "уточненную", но уже со штрафом.
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Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:14

  Камикадзе написав:la9
В 1ДФ признаки дохода у инвестиционной прибыли 112, а у купонного дохода 129. Если доходы с признаком 112 не отразить в Ф1, программа проверки это засечет.

ПС. До 1 мая декларацию можно подавать неограниченное количество раз (с пометкой "звітна нова"), действительной признается самая последня. Никаких штрафов за повтор не предусмотрено. После 1 мая можно подавать "уточненную", но уже со штрафом.

По мне брокер подал инвест прибыль с кодом 183. Думаете, если разные коды, то в разных строках должно быть? Этот принцип не работает. Банки подают КБ с кодами 126 и 127, а может, еще и 111. Но все равно всё идет в 10.10.

Штраф/пеня будут, если что-то не доплатил или за не подачу 170. В моем случае, как и у большинства по овгз - уплатил брокер.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:24

Re: Рынок ОВГЗ

  Камикадзе написав:Если доходы с признаком 112 не отразить в Ф1, программа проверки это засечет.

Может, и засечет, но не забракует:
112 - инвест прибыль классическая - нужно отражать;
183 - только для гос. бумаг - не нужно отражать.

2. У додатку Ф1 до декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами»:

1) зазначається розрахунок фінансового результату (інвестиційного прибутку або інвестиційного збитку) операцій за окремими інвестиційними активами, що відображається у відповідних рядках розділу I додатка Ф1 «Розрахунок інвестиційного прибутку» із зазначенням переліку операцій з інвестиційними активами.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.

У випадках, зазначених у підпунктах «а» і «б» підпункту 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів і витрат на придбання таких інвестиційних активів;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15#n20
la9
 
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