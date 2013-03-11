la9 В 1ДФ признаки дохода у инвестиционной прибыли 112, а у купонного дохода 129. Если доходы с признаком 112 не отразить в Ф1, программа проверки это засечет.
ПС. До 1 мая декларацию можно подавать неограниченное количество раз (с пометкой "звітна нова"), действительной признается самая последня. Никаких штрафов за повтор не предусмотрено. После 1 мая можно подавать "уточненную", но уже со штрафом.
Камикадзе написав:la9 В 1ДФ признаки дохода у инвестиционной прибыли 112, а у купонного дохода 129. Если доходы с признаком 112 не отразить в Ф1, программа проверки это засечет.
ПС. До 1 мая декларацию можно подавать неограниченное количество раз (с пометкой "звітна нова"), действительной признается самая последня. Никаких штрафов за повтор не предусмотрено. После 1 мая можно подавать "уточненную", но уже со штрафом.
По мне брокер подал инвест прибыль с кодом 183. Думаете, если разные коды, то в разных строках должно быть? Этот принцип не работает. Банки подают КБ с кодами 126 и 127, а может, еще и 111. Но все равно всё идет в 10.10.
Штраф/пеня будут, если что-то не доплатил или за не подачу 170. В моем случае, как и у большинства по овгз - уплатил брокер.
Камикадзе написав:Если доходы с признаком 112 не отразить в Ф1, программа проверки это засечет.
Может, и засечет, но не забракует: 112 - инвест прибыль классическая - нужно отражать; 183 - только для гос. бумаг - не нужно отражать.
2. У додатку Ф1 до декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами»:
1) зазначається розрахунок фінансового результату (інвестиційного прибутку або інвестиційного збитку) операцій за окремими інвестиційними активами, що відображається у відповідних рядках розділу I додатка Ф1 «Розрахунок інвестиційного прибутку» із зазначенням переліку операцій з інвестиційними активами.
Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.
У випадках, зазначених у підпунктах «а» і «б» підпункту 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів і витрат на придбання таких інвестиційних активів; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15#n942
la9 Обратите внимание на изменение в Инструкции минфина от 25.04.2019, касаемые Ф1 "Сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі: (рядок 3.1 × на ставку податку 18%, крім випадків, передбачених підпунктом 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 розділу ІV ПКУ)"
Ф1 переделана под весь инвестиционный доход (признаки 112 и 183). При любом расхождении (а оно видно на центральном уровне) местная налоговая с нас не слезет. И их абсолютно не волнует, что по закону мы не обязаны декларировать инвестиционную прибыль по ОВГЗ
170.2.2 ... Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту.
170.2.8. Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу: ... б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктами 165.1.40 та 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.
п.п. 165.1.52: інвестиційний прибуток від операцій з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць.
Получается, что согласно Кодексу инвестиционная прибыль от ОВГЗ является исключением из общего правила: наличие налогового агента освобождает от обязанностей декларирования.
ПС. Это домашняя заготовка для судебных баталий. Но никому не советую доводить до суда, имхо лучше не допускать расхождений между 1ДФ и декларацией.
Камикадзе написав:Получается, что согласно Кодексу инвестиционная прибыль от ОВГЗ является исключением из общего правила: наличие налогового агента освобождает от обязанностей декларирования.
ПС. Это домашняя заготовка для судебных баталий.
Да, есть проблемка... В противовес этим нормам, которые есть специальными, а потому должны превалировать над общей, существует такая общая норма:
168.1.3. Якщо згідно з нормами цього розділу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов'язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу податку та подати річну декларацію з цього податку.
Плюс - позиция нологовой, хоть и относительно устаревшая, и, на мой взгляд - не верная, но не отозванная: Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.
Разом з тим для цілей оподаткування зазначеного інвестиційного прибутку за результатами звітного календарного року платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року. http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-kon ... 71811.html
Для инспектора мнение какого-то начальника зачастую важнее закона, поэтому для себя решил, что легче подать, чем не подать и кому-то (инспектору) что-то доказывать...