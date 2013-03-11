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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:06

la9
В 1ДФ признаки дохода у инвестиционной прибыли 112, а у купонного дохода 129. Если доходы с признаком 112 не отразить в Ф1, программа проверки это засечет.

ПС. До 1 мая декларацию можно подавать неограниченное количество раз (с пометкой "звітна нова"), действительной признается самая последня. Никаких штрафов за повтор не предусмотрено. После 1 мая можно подавать "уточненную", но уже со штрафом.
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Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:14

  Камикадзе написав:la9
В 1ДФ признаки дохода у инвестиционной прибыли 112, а у купонного дохода 129. Если доходы с признаком 112 не отразить в Ф1, программа проверки это засечет.

ПС. До 1 мая декларацию можно подавать неограниченное количество раз (с пометкой "звітна нова"), действительной признается самая последня. Никаких штрафов за повтор не предусмотрено. После 1 мая можно подавать "уточненную", но уже со штрафом.

По мне брокер подал инвест прибыль с кодом 183. Думаете, если разные коды, то в разных строках должно быть? Этот принцип не работает. Банки подают КБ с кодами 126 и 127, а может, еще и 111. Но все равно всё идет в 10.10.

Штраф/пеня будут, если что-то не доплатил или за не подачу 170. В моем случае, как и у большинства по овгз - уплатил брокер.
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:24

Re: Рынок ОВГЗ

  Камикадзе написав:Если доходы с признаком 112 не отразить в Ф1, программа проверки это засечет.

Может, и засечет, но не забракует:
112 - инвест прибыль классическая - нужно отражать;
183 - только для гос. бумаг - не нужно отражать.

2. У додатку Ф1 до декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами»:

1) зазначається розрахунок фінансового результату (інвестиційного прибутку або інвестиційного збитку) операцій за окремими інвестиційними активами, що відображається у відповідних рядках розділу I додатка Ф1 «Розрахунок інвестиційного прибутку» із зазначенням переліку операцій з інвестиційними активами.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.

У випадках, зазначених у підпунктах «а» і «б» підпункту 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів і витрат на придбання таких інвестиційних активів;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15#n942
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:48

la9
Обратите внимание на изменение в Инструкции минфина от 25.04.2019, касаемые Ф1 "Сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі: (рядок 3.1 × на ставку податку 18%, крім випадків, передбачених підпунктом 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 розділу ІV ПКУ)"

Ф1 переделана под весь инвестиционный доход (признаки 112 и 183). При любом расхождении (а оно видно на центральном уровне) местная налоговая с нас не слезет. И их абсолютно не волнует, что по закону мы не обязаны декларировать инвестиционную прибыль по ОВГЗ
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:51

Re: Рынок ОВГЗ

  Камикадзе написав:по закону мы не обязаны декларировать инвестиционную прибыль по ОВГЗ

Немного не так... Инвест прибыль декларировать обязаны. Не обязаны, если только есть купонный доход без прибыли и/или %% по депо.
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:08

la9

Подумайте над этими нормами Кодекса

170.2.2
...
Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту.


170.2.8. Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу:
...
б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктами 165.1.40 та 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.

п.п. 165.1.52: інвестиційний прибуток від операцій з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць.


Получается, что согласно Кодексу инвестиционная прибыль от ОВГЗ является исключением из общего правила: наличие налогового агента освобождает от обязанностей декларирования.


ПС. Это домашняя заготовка для судебных баталий. Но никому не советую доводить до суда, имхо лучше не допускать расхождений между 1ДФ и декларацией.
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Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:38

Re: Рынок ОВГЗ

  Камикадзе написав:Получается, что согласно Кодексу инвестиционная прибыль от ОВГЗ является исключением из общего правила: наличие налогового агента освобождает от обязанностей декларирования.


ПС. Это домашняя заготовка для судебных баталий.

Да, есть проблемка...
В противовес этим нормам, которые есть специальными, а потому должны превалировать над общей, существует такая общая норма:

168.1.3. Якщо згідно з нормами цього розділу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов'язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу податку та подати річну декларацію з цього податку.

Плюс - позиция нологовой, хоть и относительно устаревшая, и, на мой взгляд - не верная, но не отозванная:
Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Разом з тим для цілей оподаткування зазначеного інвестиційного прибутку за результатами звітного календарного року платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-kon ... 71811.html

Для инспектора мнение какого-то начальника зачастую важнее закона, поэтому для себя решил, что легче подать, чем не подать и кому-то (инспектору) что-то доказывать...
la9
 
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