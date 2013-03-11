Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 08 бер, 2020 17:41
Для любителей конспирологических теорий сделал сервис всех сделок на рынке ОВГЗ (орг. и неорг. рынок).
https://afrtcp.tk/services/gbonds_discl
Пожелания, замечания приветствуются.
alex_2013
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Додано: Нед 08 бер, 2020 18:18
alex_2013 написав:
Для любителей конспирологических теорий сделал сервис всех сделок на рынке ОВГЗ (орг. и неорг. рынок).
https://afrtcp.tk/services/gbonds_discl
Пожелания, замечания приветствуются.
Крута праця! дякую
дозвольте пару запитань
1) Організований ринок (ФБ) - це усі торгівельні площадки в Україні? (ПФТС, Перспектива...)
2) незрозумілий напрямок операцій - купівля чи продаж
3) чи можна внизу загальний підсумок - к-сть, сума за цей день
greenozon
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Додано: Нед 08 бер, 2020 18:31
alex_2013 написав:
Для любителей конспирологических теорий сделал сервис всех сделок на рынке ОВГЗ (орг. и неорг. рынок).
https://afrtcp.tk/services/gbonds_discl
Пожелания, замечания приветствуются.
А подскажите, это не Ваш ресурс отображает выпуски ОВГЗ к погашению по датам?
BIGor
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Додано: Нед 08 бер, 2020 23:16
Іноземців закликають утриматись від інвестицій в Україну
https://prm.ua/inozemtsiv-zaklikayut-ut ... -ukrayinu/
vad12
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