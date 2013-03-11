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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 140141142143
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:41

Re: Рынок ОВГЗ

Для любителей конспирологических теорий сделал сервис всех сделок на рынке ОВГЗ (орг. и неорг. рынок).
https://afrtcp.tk/services/gbonds_discl

Пожелания, замечания приветствуются.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:18

  alex_2013 написав:Для любителей конспирологических теорий сделал сервис всех сделок на рынке ОВГЗ (орг. и неорг. рынок).
https://afrtcp.tk/services/gbonds_discl

Пожелания, замечания приветствуются.


Крута праця! дякую

дозвольте пару запитань

1) Організований ринок (ФБ) - це усі торгівельні площадки в Україні? (ПФТС, Перспектива...)
2) незрозумілий напрямок операцій - купівля чи продаж
3) чи можна внизу загальний підсумок - к-сть, сума за цей день
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:31

  alex_2013 написав:Для любителей конспирологических теорий сделал сервис всех сделок на рынке ОВГЗ (орг. и неорг. рынок).
https://afrtcp.tk/services/gbonds_discl

Пожелания, замечания приветствуются.

А подскажите, это не Ваш ресурс отображает выпуски ОВГЗ к погашению по датам?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:16

Re: Рынок ОВГЗ

Іноземців закликають утриматись від інвестицій в Україну https://prm.ua/inozemtsiv-zaklikayut-ut ... -ukrayinu/
vad12
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:26

alex_2013
Восхищаюсь вашей работой!
Можете дать ссылку на исходные данные?
Хочу тоже покрутить в личных целях что бы не подключатся на ваш сайт своими кривыми ETL
VipeRock
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:09

РОЗВОРОТ!!!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:03

greenozon Чому розворот?Вчора дивилась на біржі свої 204556 то продавали 11.75,купляли 9.75.Може я не там дивлюсь.Підскажете як підрахувати те що в результаті продажу вийде,там є формула в них на сайті,я не можу розібратись.Щоб взнати чи вийду я назад на свою суму вкладених
natsav
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:33

  natsav написав:greenozon Чому розворот?Вчора дивилась на біржі свої 204556 то продавали 11.75,купляли 9.75.Може я не там дивлюсь.Підскажете як підрахувати те що в результаті продажу вийде,там є формула в них на сайті,я не можу розібратись.Щоб взнати чи вийду я назад на свою суму вкладених


На бирже сделки не всегда показательны, так как могли договариваться о цене ещё неделю или две назад.

Котировка Укргазбанк на 10.03.2020:
UA4000204556 - 13,00%/11,00%
accord_trading_ltd
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