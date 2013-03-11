Пожелания, замечания приветствуются.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 08 бер, 2020 17:41
Re: Рынок ОВГЗ
Для любителей конспирологических теорий сделал сервис всех сделок на рынке ОВГЗ (орг. и неорг. рынок).
Пожелания, замечания приветствуются.
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:18
Крута праця! дякую
дозвольте пару запитань
1) Організований ринок (ФБ) - це усі торгівельні площадки в Україні? (ПФТС, Перспектива...)
2) незрозумілий напрямок операцій - купівля чи продаж
3) чи можна внизу загальний підсумок - к-сть, сума за цей день
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:31
А подскажите, это не Ваш ресурс отображает выпуски ОВГЗ к погашению по датам?
Додано: Нед 08 бер, 2020 23:16
Re: Рынок ОВГЗ
Іноземців закликають утриматись від інвестицій в Україну
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:26
alex_2013
Восхищаюсь вашей работой!
Можете дать ссылку на исходные данные?
Хочу тоже покрутить в личных целях что бы не подключатся на ваш сайт своими кривыми ETL
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:09
РОЗВОРОТ!!!
свіжі котіровкі від ICU - уся лінійка бумаг (SIM/YTM) - 11,50% !!!
валютні макс 3.20%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:03
greenozon Чому розворот?Вчора дивилась на біржі свої 204556 то продавали 11.75,купляли 9.75.Може я не там дивлюсь.Підскажете як підрахувати те що в результаті продажу вийде,там є формула в них на сайті,я не можу розібратись.Щоб взнати чи вийду я назад на свою суму вкладених
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:33
На бирже сделки не всегда показательны, так как могли договариваться о цене ещё неделю или две назад.
Котировка Укргазбанк на 10.03.2020:
UA4000204556 - 13,00%/11,00%
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:00
Разворот потому, что еще неделю назад они покупали по 11, а продавали по 9,75.
А сегодня покупают по 15, а продают по 11,5.
Изменился тренд и существенно изменилась маржа брокера.
Общался сегодня с торговцем одним. Как мне видится, торговцы плохо понимают ситуацию даже по тренду. Наложилось и вирус и срыв договора по ОПЕК+ и новое правительство и непонятки по МВФ и биржы лихорадит...
В четверг пересмотр учетной ставки. Думаю, уже в пятницу-понедельник будет пересмотр ставок. Будет виден тренд регулятора
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:19
Re: Рынок ОВГЗ
Нет, я и с юридической стороны разобрался. И у нас нет принципиальных противоречий, по факту, разве что, кроме заполнения декларации.
Я тоже считаю, что геологи необоснованно требуют декларировать, но подать легче.
И, действительно, "текст немного по-дебильному написан" (С) Добкин М.
ВС принимался в непростое время, некогда было выписывать. А как известно, за скоростью, страдает качество.
А вот, письмо НАБУ вы напрасно поставили в один ряд с ДФС. Мнение какого-то начальника из Мингеологии для подчиненного - призыв к действию, а НАБУ - обычный юрик, они могут писать всё, что бумага стерпит. Точнее - всё для защиты интересов банков)
Как и планировал, сегодня связался со своим инспектором за консультацией. После совещаний со "старшими товарищами" трубку взяла, видимо, начальница какая-то. Вердикт такой - и инвест прибыль и %% одной суммой в 11.3 и Ф1 не подавать.
В общем, я все правильно заполнил, так и буду подавать
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