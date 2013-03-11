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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 141142143144>
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:41

Re: Рынок ОВГЗ

Для любителей конспирологических теорий сделал сервис всех сделок на рынке ОВГЗ (орг. и неорг. рынок).
https://afrtcp.tk/services/gbonds_discl

Пожелания, замечания приветствуются.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:18

  alex_2013 написав:Для любителей конспирологических теорий сделал сервис всех сделок на рынке ОВГЗ (орг. и неорг. рынок).
https://afrtcp.tk/services/gbonds_discl

Пожелания, замечания приветствуются.


Крута праця! дякую

дозвольте пару запитань

1) Організований ринок (ФБ) - це усі торгівельні площадки в Україні? (ПФТС, Перспектива...)
2) незрозумілий напрямок операцій - купівля чи продаж
3) чи можна внизу загальний підсумок - к-сть, сума за цей день
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:31

  alex_2013 написав:Для любителей конспирологических теорий сделал сервис всех сделок на рынке ОВГЗ (орг. и неорг. рынок).
https://afrtcp.tk/services/gbonds_discl

Пожелания, замечания приветствуются.

А подскажите, это не Ваш ресурс отображает выпуски ОВГЗ к погашению по датам?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:16

Re: Рынок ОВГЗ

Іноземців закликають утриматись від інвестицій в Україну https://prm.ua/inozemtsiv-zaklikayut-ut ... -ukrayinu/
vad12
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:26

alex_2013
Восхищаюсь вашей работой!
Можете дать ссылку на исходные данные?
Хочу тоже покрутить в личных целях что бы не подключатся на ваш сайт своими кривыми ETL
VipeRock
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:09

РОЗВОРОТ!!!

свіжі котіровкі від ICU - уся лінійка бумаг (SIM/YTM) - 11,50% !!!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:03

greenozon Чому розворот?Вчора дивилась на біржі свої 204556 то продавали 11.75,купляли 9.75.Може я не там дивлюсь.Підскажете як підрахувати те що в результаті продажу вийде,там є формула в них на сайті,я не можу розібратись.Щоб взнати чи вийду я назад на свою суму вкладених
natsav
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:33

  natsav написав:greenozon Чому розворот?Вчора дивилась на біржі свої 204556 то продавали 11.75,купляли 9.75.Може я не там дивлюсь.Підскажете як підрахувати те що в результаті продажу вийде,там є формула в них на сайті,я не можу розібратись.Щоб взнати чи вийду я назад на свою суму вкладених


На бирже сделки не всегда показательны, так как могли договариваться о цене ещё неделю или две назад.

Котировка Укргазбанк на 10.03.2020:
UA4000204556 - 13,00%/11,00%
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:00

  accord_trading_ltd написав:
  natsav написав:greenozon Чому розворот?Вчора дивилась на біржі свої 204556 то продавали 11.75,купляли 9.75.Може я не там дивлюсь.Підскажете як підрахувати те що в результаті продажу вийде,там є формула в них на сайті,я не можу розібратись.Щоб взнати чи вийду я назад на свою суму вкладених


На бирже сделки не всегда показательны, так как могли договариваться о цене ещё неделю или две назад.

Котировка Укргазбанк на 10.03.2020:
UA4000204556 - 13,00%/11,00%

Разворот потому, что еще неделю назад они покупали по 11, а продавали по 9,75.
А сегодня покупают по 15, а продают по 11,5.
Изменился тренд и существенно изменилась маржа брокера.
Общался сегодня с торговцем одним. Как мне видится, торговцы плохо понимают ситуацию даже по тренду. Наложилось и вирус и срыв договора по ОПЕК+ и новое правительство и непонятки по МВФ и биржы лихорадит...

В четверг пересмотр учетной ставки. Думаю, уже в пятницу-понедельник будет пересмотр ставок. Будет виден тренд регулятора
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:19

Re: Рынок ОВГЗ

  Камикадзе написав:Вы разобрались для своих практических целей, но далеко не до конца (но вам это и не нужно)
п.16-1 отсылает к 168, а там вновь "согласно нормам ЭТОГО раздела", "под термином "налог, налоголагаемый" в целях этого раздела понимается НДФЛ" и т.д и т.п. ... по кругу. 16-1 говорит только о начислении, удержании и уплате налога, но не говорит о декларировании (это разные термины).
В законе вопрос до конца не урегулирован и порождает массу споров у юристов.
Вот цитаты из писем уважаемых организаций:


Нет, я и с юридической стороны разобрался. И у нас нет принципиальных противоречий, по факту, разве что, кроме заполнения декларации.
Я тоже считаю, что геологи необоснованно требуют декларировать, но подать легче.
И, действительно, "текст немного по-дебильному написан" (С) Добкин М.

ВС принимался в непростое время, некогда было выписывать. А как известно, за скоростью, страдает качество.

А вот, письмо НАБУ вы напрасно поставили в один ряд с ДФС. Мнение какого-то начальника из Мингеологии для подчиненного - призыв к действию, а НАБУ - обычный юрик, они могут писать всё, что бумага стерпит. Точнее - всё для защиты интересов банков)

Как и планировал, сегодня связался со своим инспектором за консультацией. После совещаний со "старшими товарищами" трубку взяла, видимо, начальница какая-то. Вердикт такой - и инвест прибыль и %% одной суммой в 11.3 и Ф1 не подавать.
В общем, я все правильно заполнил, так и буду подавать :wink:
la9
 
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