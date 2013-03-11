Додано: Вів 10 бер, 2020 20:19

Камикадзе написав: Вы разобрались для своих практических целей, но далеко не до конца (но вам это и не нужно)

п.16-1 отсылает к 168, а там вновь "согласно нормам ЭТОГО раздела", "под термином "налог, налоголагаемый" в целях этого раздела понимается НДФЛ" и т.д и т.п. ... по кругу. 16-1 говорит только о начислении, удержании и уплате налога, но не говорит о декларировании (это разные термины).

В законе вопрос до конца не урегулирован и порождает массу споров у юристов.

Вот цитаты из писем уважаемых организаций: Вы разобрались для своих практических целей, но далеко не до конца (но вам это и не нужно)п.16-1 отсылает к 168, а там вновь "согласно нормам ЭТОГО раздела", "под термином "налог, налоголагаемый" в целях этого раздела понимается НДФЛ" и т.д и т.п. ... по кругу. 16-1 говорит только о начислении, удержании и уплате налога, но не говорит о декларировании (это разные термины).В законе вопрос до конца не урегулирован и порождает массу споров у юристов.Вот цитаты из писем уважаемых организаций:

Нет, я и с юридической стороны разобрался. И у нас нет принципиальных противоречий, по факту, разве что, кроме заполнения декларации.Я тоже считаю, что геологи необоснованно требуют декларировать, но подать легче.И, действительно, "текст немного по-дебильному написан" (С) Добкин М.ВС принимался в непростое время, некогда было выписывать. А как известно, за скоростью, страдает качество.А вот, письмо НАБУ вы напрасно поставили в один ряд с ДФС. Мнение какого-то начальника из Мингеологии для подчиненного - призыв к действию, а НАБУ - обычный юрик, они могут писать всё, что бумага стерпит. Точнее - всё для защиты интересов банков)Как и планировал, сегодня связался со своим инспектором за консультацией. После совещаний со "старшими товарищами" трубку взяла, видимо, начальница какая-то. Вердикт такой - и инвест прибыль и %% одной суммой в 11.3 и Ф1 не подавать.В общем, я все правильно заполнил, так и буду подавать