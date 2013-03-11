la9 написав:Как и планировал, сегодня связался со своим инспектором за консультацией. После совещаний со "старшими товарищами" трубку взяла, видимо, начальница какая-то. Вердикт такой - и инвест прибыль и %% одной суммой в 11.3 и Ф1 не подавать. В общем, я все правильно заполнил, так и буду подавать
Я ранее тоже отстаивал вашу позицию
Камикадзе написав: Пн 20 янв, 2020 07:14 Инвестиционный прибыль от ОВГЗ - это доходи, які НЕ включаютьсядо загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (пп.165.1.52 ПКУ), и их место в разделе "ІІІ. ДОХОДИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ" в строке 11.3 "Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню"
Но вынужден был изменить ее по следующим обстоятельствам. 1) Минфин считает их ОБЛАГАЕМЫМИ (воинским сбором) ДОХОДАМИ и внес изменения в Инструкцию по заполнению декларации, определив место для инвестиционной прибыли по ОВГЗ в приложении Ф1 "Инвестиционная прибыль" и строке 10.5 Декларации раздела "Облагаемые доходы" 2) Налоговая алгоритм проверки деклараций разработала с учетом этих изменений: Инвестиционная прибыль Ф1 >= инвестиционная прибыль 1ДФ признак 112 (инвестприбыль) + 183 (инвестприбыль по овгз)