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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:56

greenozon

1. Да, это ФБ Украины. ОВГЗ обращаются на трех площадках - ПФТС, Перспектива, УБ.
2. К сожалению, эта информация не публикуется.
3. Ок, сделаю.

BIGor
Да, наш.
http://afrtcp.tk/services/payments_schedule/

VipeRock
Источник:
API НБУ
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publ ... d=38459171
Система раскрытия информации на фондовом рынке
https://stockmarket.gov.ua/

Могу дать вам REST API. Давайте обсудим детали по email: komm10@ukr.net
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 07:37

  la9 написав:Как и планировал, сегодня связался со своим инспектором за консультацией. После совещаний со "старшими товарищами" трубку взяла, видимо, начальница какая-то. Вердикт такой - и инвест прибыль и %% одной суммой в 11.3 и Ф1 не подавать.
В общем, я все правильно заполнил, так и буду подавать :wink:


Я ранее тоже отстаивал вашу позицию
  Камикадзе написав: Пн 20 янв, 2020 07:14
Инвестиционный прибыль от ОВГЗ - это доходи, які НЕ включаютьсядо загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (пп.165.1.52 ПКУ), и их место в разделе "ІІІ. ДОХОДИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ" в строке 11.3 "Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню"

Но вынужден был изменить ее по следующим обстоятельствам.
1) Минфин считает их ОБЛАГАЕМЫМИ (воинским сбором) ДОХОДАМИ и внес изменения в Инструкцию по заполнению декларации, определив место для инвестиционной прибыли по ОВГЗ в приложении Ф1 "Инвестиционная прибыль" и строке 10.5 Декларации раздела "Облагаемые доходы"
2) Налоговая алгоритм проверки деклараций разработала с учетом этих изменений: Инвестиционная прибыль Ф1 >= инвестиционная прибыль 1ДФ признак 112 (инвестприбыль) + 183 (инвестприбыль по овгз)

Удачи :)
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Камикадзе
 
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