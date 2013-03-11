Додано: Чет 12 бер, 2020 07:37

la9 написав: Как и планировал, сегодня связался со своим инспектором за консультацией. После совещаний со "старшими товарищами" трубку взяла, видимо, начальница какая-то. Вердикт такой - и инвест прибыль и %% одной суммой в 11.3 и Ф1 не подавать.

В общем, я все правильно заполнил, так и буду подавать Как и планировал, сегодня связался со своим инспектором за консультацией. После совещаний со "старшими товарищами" трубку взяла, видимо, начальница какая-то. Вердикт такой - и инвест прибыль и %% одной суммой в 11.3 и Ф1 не подавать.В общем, я все правильно заполнил, так и буду подавать

Камикадзе написав: Пн 20 янв, 2020 07:14

Инвестиционный прибыль от ОВГЗ - это доходи, які НЕ включаютьсядо загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (пп.165.1.52 ПКУ), и их место в разделе "ІІІ. ДОХОДИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ" в строке 11.3 "Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню"

Инвестиционный прибыль от ОВГЗ - это доходи, які НЕ включаютьсядо загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (пп.165.1.52 ПКУ), и их место в разделе "ІІІ. ДОХОДИ,ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ" в строке 11.3 "Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню"

Я ранее тоже отстаивал вашу позициюНо вынужден был изменить ее по следующим обстоятельствам.1) Минфин считает их ОБЛАГАЕМЫМИ (воинским сбором) ДОХОДАМИ и внес изменения в Инструкцию по заполнению декларации, определив место для инвестиционной прибыли по ОВГЗ в приложении Ф1 "Инвестиционная прибыль" и строке 10.5 Декларации раздела "Облагаемые доходы"2) Налоговая алгоритм проверки деклараций разработывает с учетом изменений: Инвестиционная прибыль Ф1 >= инвестиционная прибыль 1ДФ признак 112 (инвестприбыль) + 183 (инвестприбыль по овгз)Удачипс. В личном кабинете на сайте ДФС пока не подтягиваются данные из 1ДФ за 2019 год для автозаполнения декларации. Буду ждать когда поключат, тогда будет окончательно понятно как будет работать алгоритм в этом году.псс. В прошлом году налоговый агент перепутал у меня по одной выплате признак дохода. В результате возникло расхождение между моей декларацией и данными 1ДФ. В июне агент исправил ошибку и расхождение устранилось, но в мае я уже успел попасть в списки нарушителей. Хотя в итоге все закончилось хорошо, больше не хочу, чтобы возникали расхождения.