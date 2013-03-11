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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:56

greenozon

1. Да, это ФБ Украины. ОВГЗ обращаются на трех площадках - ПФТС, Перспектива, УБ.
2. К сожалению, эта информация не публикуется.
3. Ок, сделаю.

BIGor
Да, наш.
http://afrtcp.tk/services/payments_schedule/

VipeRock
Источник:
API НБУ
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publ ... d=38459171
Система раскрытия информации на фондовом рынке
https://stockmarket.gov.ua/

Могу дать вам REST API. Давайте обсудим детали по email: komm10@ukr.net
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 07:37

  la9 написав:Как и планировал, сегодня связался со своим инспектором за консультацией. После совещаний со "старшими товарищами" трубку взяла, видимо, начальница какая-то. Вердикт такой - и инвест прибыль и %% одной суммой в 11.3 и Ф1 не подавать.
В общем, я все правильно заполнил, так и буду подавать :wink:


Я ранее тоже отстаивал вашу позицию
  Камикадзе написав: Пн 20 янв, 2020 07:14
Инвестиционный прибыль от ОВГЗ - это доходи, які НЕ включаютьсядо загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (пп.165.1.52 ПКУ), и их место в разделе "ІІІ. ДОХОДИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ" в строке 11.3 "Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню"

Но вынужден был изменить ее по следующим обстоятельствам.
1) Минфин считает их ОБЛАГАЕМЫМИ (воинским сбором) ДОХОДАМИ и внес изменения в Инструкцию по заполнению декларации, определив место для инвестиционной прибыли по ОВГЗ в приложении Ф1 "Инвестиционная прибыль" и строке 10.5 Декларации раздела "Облагаемые доходы"
2) Налоговая алгоритм проверки деклараций разработывает с учетом изменений: Инвестиционная прибыль Ф1 >= инвестиционная прибыль 1ДФ признак 112 (инвестприбыль) + 183 (инвестприбыль по овгз)

Удачи :)

пс. В личном кабинете на сайте ДФС пока не подтягиваются данные из 1ДФ за 2019 год для автозаполнения декларации. Буду ждать когда поключат, тогда будет окончательно понятно как будет работать алгоритм в этом году.

псс. В прошлом году налоговый агент перепутал у меня по одной выплате признак дохода. В результате возникло расхождение между моей декларацией и данными 1ДФ. В июне агент исправил ошибку и расхождение устранилось, но в мае я уже успел попасть в списки нарушителей. Хотя в итоге все закончилось хорошо, больше не хочу, чтобы возникали расхождения.
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:01

  greenozon написав:РОЗВОРОТ!!!

свіжі котіровкі від ICU - уся лінійка бумаг (SIM/YTM) - 11,50% !!!
валютні макс 3.20%


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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:56

  greenozon написав:
  greenozon написав:РОЗВОРОТ!!!

свіжі котіровкі від ICU - уся лінійка бумаг (SIM/YTM) - 11,50% !!!
валютні макс 3.20%


Розворот набирає обертів
12% продаж, 16% покупка грн бумаг ICU
валюта без змін

Что, может, учётную повышают?
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:24

  greenozon написав:12% продаж, 16% покупка грн бумаг ICU

клиент ICU может покупать\продавать только у ICU?
они разрешают клиентам покупать\продавать на ПФТС по ценам ПФТС?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:00

  J написав:
  greenozon написав:12% продаж, 16% покупка грн бумаг ICU

клиент ICU может покупать\продавать только у ICU?
они разрешают клиентам покупать\продавать на ПФТС по ценам ПФТС?


Для покупки по лучшим ценам на бирже в идеале нужен интернет трейдинг. А без него любой брокер может удовлетворить вашу заявку через центрального контрагента (в биржевом контракте продавцом будет Расчетный центр). Тоесть продавцом бумаги со своего портфеля может быть брокер и вы этого не узнаете!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:34

greenozon А вчорашнє зниження ставки якусь роль зіграє в дохідності?Чи це вони зараз між собою вирішують хто буде викупляти з вторинного ринку (вчорашній фесбучний срач фурси з шапраном) і про конфлікт про обвал дохідностей,в якій зацікавлені перекупники?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:39

greenoz (під аудіозапис) я спрогнозував, що під впливом зовнішнього шоку (або військово-політичних ризиків) може виникнути ситуація, коли втеча нерезидентів з ринку ОВДП почне обвалювати вторинний ринок ОВДП, що заблокує можливості для залучення коштів через ОВДП Мінфіном на первинному ринку. І от ми впритул підійшли до цієї ситуації. По-перше, Мінфін відмінив кілька аукціонів з розміщення ОВДП, на вторинному ринку дохідність сьогодні по угодах з ОВДП з погашенням через 2-3 місяці (увага!) досягла 15% річних, а завтра за прогнозами дилерів буде вже 15,5%. Ще недавно Мінфін радів, що розміщував ОВДП на кілька років під менше ніж 10% річних. Кілька днів тому я вирішив ініціювати опитування інвесторів-нерезидентів, які вкладають в ОВДП, та найбільших компаній-дилерів, а також додатково провести консультації зі штатними співробітниками МВФ. В мене була мета визначити необхідність та практичну цінність відновлення операцій з купівлі Нацбанком ОВДП саме на вторинному ринку.
Чому я цим зайнявся? Тому що саме Рада НБУ в минулому заборонила НБУ купувати ОВДП, і зараз НБУ утримує їх до погашення. І саме Рада НБУ може розблокувати купівлю Нацбанком ОВДП і допомогти збалансувати первинний і вторинний ринки. Але перш ніж виносити подібні питання на засідання Ради, пропонувати ліміти за такими операціями та інші параметри, потрібно ж вивчити ситуацію, відчути як розвиваються панічні настрої і чи є вони взагалі, які можуть наслідки для державного бюджету і т.д.?
І от вже сьогодні я отримав відповідь від спекулянта, який мріє про розбалансування ринків та про те, щоб заробити на падінні цін на наші ОВДП, скуповуючи їх за безцінь в іноземців. Спалився Сергій Фурсаon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:11

Re: Рынок ОВГЗ

Пока нерезиденты слабо выходят из ОВГЗ!
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