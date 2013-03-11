Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:39

greenoz (під аудіозапис) я спрогнозував, що під впливом зовнішнього шоку (або військово-політичних ризиків) може виникнути ситуація, коли втеча нерезидентів з ринку ОВДП почне обвалювати вторинний ринок ОВДП, що заблокує можливості для залучення коштів через ОВДП Мінфіном на первинному ринку. І от ми впритул підійшли до цієї ситуації. По-перше, Мінфін відмінив кілька аукціонів з розміщення ОВДП, на вторинному ринку дохідність сьогодні по угодах з ОВДП з погашенням через 2-3 місяці (увага!) досягла 15% річних, а завтра за прогнозами дилерів буде вже 15,5%. Ще недавно Мінфін радів, що розміщував ОВДП на кілька років під менше ніж 10% річних. Кілька днів тому я вирішив ініціювати опитування інвесторів-нерезидентів, які вкладають в ОВДП, та найбільших компаній-дилерів, а також додатково провести консультації зі штатними співробітниками МВФ. В мене була мета визначити необхідність та практичну цінність відновлення операцій з купівлі Нацбанком ОВДП саме на вторинному ринку.

Чому я цим зайнявся? Тому що саме Рада НБУ в минулому заборонила НБУ купувати ОВДП, і зараз НБУ утримує їх до погашення. І саме Рада НБУ може розблокувати купівлю Нацбанком ОВДП і допомогти збалансувати первинний і вторинний ринки. Але перш ніж виносити подібні питання на засідання Ради, пропонувати ліміти за такими операціями та інші параметри, потрібно ж вивчити ситуацію, відчути як розвиваються панічні настрої і чи є вони взагалі, які можуть наслідки для державного бюджету і т.д.?

І от вже сьогодні я отримав відповідь від спекулянта, який мріє про розбалансування ринків та про те, щоб заробити на падінні цін на наші ОВДП, скуповуючи їх за безцінь в іноземців. Спалився Сергій Фурсаon