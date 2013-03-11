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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:10

  greenozon написав:В Аваля якісь фантастичні котіровки (або він щось знає)

https://www.aval.ua/promo/bonds-ovdp

19.5 - 14.0


Ничего он не знает и никто не знает - это всё из-за неопределенности.
Многие банки вообще по ОВГЗ в гривне котировки сегодня не поставили!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:24

корона добралась і до бумаг...


лист від мого брокера -

-------
Шановні клієнти,

Фінансова група ICU піклується про ваше здоров’я та відповідально ставиться до рекомендацій МОЗ щодо заходів безпеки у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні.

Тому з 17 березня ми переводимо обслуговування поточних клієнтів-фізичних осіб в онлайн режим. Обслуговування нових клієнтів проводиться тільки за умови попереднього запису, який можна здійснити за телефоном … або через e-mail …

Індивідуальні зустрічі з новими клієнтами проходитимуть в дезінфікованому приміщенні офісу ICU за адресою вул. Б. Хмельницького 19-21, БЦ «Леонардо». Офіс розташований на першому поверсі, тож клієнтам немає потреби користуватися ліфтом. Зустріч проходитиме тет-а-тет із менеджером у призначений вам час. За потреби в офісі є медичні маски та дезінфекційні засоби для рук.

Бережіть себе та будьте здорові.

З повагою,

ICU
-------


а як у вас боряться із заразою? :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:05

  greenozon написав:В Аваля якісь фантастичні котіровки (або він щось знає)

https://www.aval.ua/promo/bonds-ovdp

19.5 - 14.0


нові котіровкі від ICU -
19 - 13 (грн)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:10

Domestic bonds: Ukraine, 206460 UAH 22nov2023 (UA4000206460)

сейчас 19% дохожность! Видимо кто-то продает.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:37

  proftpd66 написав:Domestic bonds: Ukraine, 206460 UAH 22nov2023 (UA4000206460)

сейчас 19% дохожность! Видимо кто-то продает.


https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000206460/

11.67
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:07

Коллеги, какие есть мнения на вопрос - что покупать, на какой срок и покупать ли?
la9
 
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la9
в час коли гривня валиться по 50-100 коп...
краще переждати
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:59

  greenozon написав:
в час коли гривня валиться по 50-100 коп...
краще переждати
Ех, не будете ви шампанське пити!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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