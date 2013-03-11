корона добралась і до бумаг...
лист від мого брокера -
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Шановні клієнти,
Фінансова група ICU піклується про ваше здоров’я та відповідально ставиться до рекомендацій МОЗ щодо заходів безпеки у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні.
Тому з 17 березня ми переводимо обслуговування поточних клієнтів-фізичних осіб в онлайн режим. Обслуговування нових клієнтів проводиться тільки за умови попереднього запису, який можна здійснити за телефоном … або через e-mail …
Індивідуальні зустрічі з новими клієнтами проходитимуть в дезінфікованому приміщенні офісу ICU за адресою вул. Б. Хмельницького 19-21, БЦ «Леонардо». Офіс розташований на першому поверсі, тож клієнтам немає потреби користуватися ліфтом. Зустріч проходитиме тет-а-тет із менеджером у призначений вам час. За потреби в офісі є медичні маски та дезінфекційні засоби для рук.
Бережіть себе та будьте здорові.
З повагою,
ICU
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а як у вас боряться із заразою?