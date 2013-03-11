Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:10
Ничего он не знает и никто не знает - это всё из-за неопределенности.
Многие банки вообще по ОВГЗ в гривне котировки сегодня не поставили!
accord_trading_ltd
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:24
корона добралась і до бумаг...
лист від мого брокера -
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Шановні клієнти,
Фінансова група ICU піклується про ваше здоров’я та відповідально ставиться до рекомендацій МОЗ щодо заходів безпеки у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні.
Тому з 17 березня ми переводимо обслуговування поточних клієнтів-фізичних осіб в онлайн режим. Обслуговування нових клієнтів проводиться тільки за умови попереднього запису, який можна здійснити за телефоном … або через e-mail …
Індивідуальні зустрічі з новими клієнтами проходитимуть в дезінфікованому приміщенні офісу ICU за адресою вул. Б. Хмельницького 19-21, БЦ «Леонардо». Офіс розташований на першому поверсі, тож клієнтам немає потреби користуватися ліфтом. Зустріч проходитиме тет-а-тет із менеджером у призначений вам час. За потреби в офісі є медичні маски та дезінфекційні засоби для рук.
Бережіть себе та будьте здорові.
З повагою,
ICU
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а як у вас боряться із заразою?
greenozon
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Додано: Пон 16 бер, 2020 19:05
нові котіровкі від ICU -
19 - 13 (грн)
greenozon
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Додано: Пон 16 бер, 2020 19:10
Domestic bonds: Ukraine, 206460 UAH 22nov2023 (UA4000206460)
сейчас 19% дохожность! Видимо кто-то продает.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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1
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:37
proftpd66 написав:
Domestic bonds: Ukraine, 206460 UAH 22nov2023 (UA4000206460)
сейчас 19% дохожность! Видимо кто-то продает.
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000206460/
11.67
greenozon
Повідомлень: 7945
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:07
Коллеги, какие есть мнения на вопрос - что покупать, на какой срок и покупать ли?
la9
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:53
la9 в час коли гривня валиться по 50-100 коп... краще переждати
greenozon
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:59
greenozon написав:
в час коли гривня валиться по 50-100 коп...
краще переждати
Ех, не будете ви шампанське пити!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:25
asti написав: greenozon написав:
в час коли гривня валиться по 50-100 коп...
краще переждати
Ех, не будете ви шампанське пити!
А какие наблюдаете направления для риска? Скоро заканчиваются депо в грн. Столбы под них есть, но извечный вопрос русской интеллигенции возникает...
la9
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:36
asti написав: greenozon написав:
в час коли гривня валиться по 50-100 коп...
краще переждати
Ех, не будете ви шампанське пити!
має бути диверсифікація
не можна згідно ризик менеджементу усі ресурси інвестувати в 1 інструмент
особливо в такій турбулентній фазі...
greenozon
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