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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:29
la9 написав:
Коллеги, какие есть мнения на вопрос - что покупать, на какой срок и покупать ли?
Например, сейчас можно приобрести еврооблигации Украины с доходностью 8-11,5% $, что трудно было представить буквально несколько недель назадhttps://24tv.ua/investment/ru/evrooblig ... i_n1299348https://24tv.ua/investment/ru/evroobligacii_instrument_dlja_sohranenija_sredstv_vo_vremja_paniki_n1299348
объясняли уже как это сделать у нас.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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