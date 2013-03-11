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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 143144145146
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:29

  la9 написав:Коллеги, какие есть мнения на вопрос - что покупать, на какой срок и покупать ли?


Например, сейчас можно приобрести еврооблигации Украины с доходностью 8-11,5% $, что трудно было представить буквально несколько недель назад


https://24tv.ua/investment/ru/evrooblig ... i_n1299348

https://24tv.ua/investment/ru/evroobligacii_instrument_dlja_sohranenija_sredstv_vo_vremja_paniki_n1299348

объясняли уже как это сделать у нас.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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  #<1 ... 143144145146
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