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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 143144145146
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:29

  la9 написав:Коллеги, какие есть мнения на вопрос - что покупать, на какой срок и покупать ли?


Например, сейчас можно приобрести еврооблигации Украины с доходностью 8-11,5% $, что трудно было представить буквально несколько недель назад


https://24tv.ua/investment/ru/evrooblig ... i_n1299348

https://24tv.ua/investment/ru/evroobligacii_instrument_dlja_sohranenija_sredstv_vo_vremja_paniki_n1299348

объясняли уже как это сделать у нас.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:17

Re: Рынок ОВГЗ

  Kripo написав:Например, сейчас можно приобрести еврооблигации Украины с доходностью 8-11,5% $,


так то воно так, тільки от поріг входження там якигось 100 000
і не гривень! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:19

Смотрел результаты торгов на ПФТС и там сегодня продавались приличные пакеты длинных бумаг с очень низкой на текущий момент доходностью:
201255 погашение 24.05.23 по цене 1062,44 (без купона) 4600 шт.
204150 погашение 26.02.25 по цене 1136,46 (без купона) 4035 шт.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:51

  greenozon написав:
  Kripo написав:Например, сейчас можно приобрести еврооблигации Украины с доходностью 8-11,5% $,


так то воно так, тільки от поріг входження там якигось 100 000
і не гривень! :)


и чИто вы тут забыли, вез столь жалкой суммы?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:54

  St/2 написав:
  Sammy написав:Понятное дело, если через год ставки вырастут - цена бумаги упадет, и тогда выгоднее будет не продавать ее, а держать до погашения)

Ставки пойдут вверх только в случае если НБУ подымит свою.
А это может быть только как реакция на сильную валютную нестабильность.

Собственно, в таком случае вменяемого покупателя на длинные ОВГЗ может не быть в принципе.


Истину глаголил ув. St/2


UPD:

Может НБУ, ставку не хочет поднимать, чтобы друзья Беня и/или Рошен-друзi вышли из ОВГЗ сейчас??? потом когда курс будет 40-60, то поднять ставку.

Варик?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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