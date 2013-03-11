Например, сейчас можно приобрести еврооблигации Украины с доходностью 8-11,5% $, что трудно было представить буквально несколько недель назад
объясняли уже как это сделать у нас.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:29
Например, сейчас можно приобрести еврооблигации Украины с доходностью 8-11,5% $, что трудно было представить буквально несколько недель назад
объясняли уже как это сделать у нас.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:17
Re: Рынок ОВГЗ
так то воно так, тільки от поріг входження там якигось 100 000
і не гривень!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:19
Смотрел результаты торгов на ПФТС и там сегодня продавались приличные пакеты длинных бумаг с очень низкой на текущий момент доходностью:
201255 погашение 24.05.23 по цене 1062,44 (без купона) 4600 шт.
204150 погашение 26.02.25 по цене 1136,46 (без купона) 4035 шт.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 19 бер, 2020 00:51
и чИто вы тут забыли, вез столь жалкой суммы?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 19 бер, 2020 00:54
Истину глаголил ув. St/2
UPD:
Может НБУ, ставку не хочет поднимать, чтобы друзья Беня и/или Рошен-друзi вышли из ОВГЗ сейчас??? потом когда курс будет 40-60, то поднять ставку.
Варик?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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