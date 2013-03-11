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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 бер, 2020 08:46
Видимо, на фоне разговоров "экспертов" о дефолте страны, народ не рискует входить в гос. бумаги
поэтому и привлекают постоянно поднимающимися котировками
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la9
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:11
Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/467683/indeks-dow-jones-pidskochyv-bilsh-nizh-na-11
Індекс S&P 500 відійшов від мінімуму 2016 року і продемонстрував максимальний одноденний приріст з жовтня 2008 року, в той час як індикатор Dow Jones підскочив більш ніж на 11%, що стало найістотнішим підйомом з 1933 року.
пора?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:12
la9 написав:
Видимо, на фоне разговоров "экспертов" о дефолте страны, народ не рискует входить в гос. бумаги
поэтому и привлекают постоянно поднимающимися котировками
почему они покупают по 22%, а продают по 15% для лохов?
7% комиссия?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Сер 25 бер, 2020 18:41
Подскажите плиз,
Если сейчас ОВГЗ в долларах есть то продавать, или это "паника\все норм"?
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ytb
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Додано: Сер 25 бер, 2020 23:21
ytb написав:
Подскажите плиз,
Если сейчас ОВГЗ в долларах есть то продавать, или это "паника\все норм"?
какой смысл? их покупают с 7% доходности
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PS4
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:57
PS4 написав: ytb написав:
Подскажите плиз,
Если сейчас ОВГЗ в долларах есть то продавать, или это "паника\все норм"?
какой смысл? их покупают с 7% доходности
Я умел ввиду если уже куплены ( физ лицо, гражданин Украины) , то мне волноватся\продавать или все норм будет?
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ytb
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