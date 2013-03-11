RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 145146147148>
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 08:46

  greenozon написав:мда... дурдом
ICU, котіровки

http://prntscr.com/rl579w

Видимо, на фоне разговоров "экспертов" о дефолте страны, народ не рискует входить в гос. бумаги :?
поэтому и привлекают постоянно поднимающимися котировками
la9
 
Повідомлень: 1760
З нами з: 02.07.09
Подякував: 325 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:11

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/467683/indeks-dow-jones-pidskochyv-bilsh-nizh-na-11

Індекс S&P 500 відійшов від мінімуму 2016 року і продемонстрував максимальний одноденний приріст з жовтня 2008 року, в той час як індикатор Dow Jones підскочив більш ніж на 11%, що стало найістотнішим підйомом з 1933 року.


пора?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2434
З нами з: 22.12.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:12

  la9 написав:
  greenozon написав:мда... дурдом
ICU, котіровки

http://prntscr.com/rl579w

Видимо, на фоне разговоров "экспертов" о дефолте страны, народ не рискует входить в гос. бумаги :?
поэтому и привлекают постоянно поднимающимися котировками


почему они покупают по 22%, а продают по 15% для лохов?

7% комиссия?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2434
З нами з: 22.12.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:41

Подскажите плиз,
Если сейчас ОВГЗ в долларах есть то продавать, или это "паника\все норм"?
ytb
 
Повідомлень: 32
З нами з: 04.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:21

  ytb написав:Подскажите плиз,
Если сейчас ОВГЗ в долларах есть то продавать, или это "паника\все норм"?

какой смысл? их покупают с 7% доходности
PS4
 
Повідомлень: 306
З нами з: 26.12.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:57

  PS4 написав:
  ytb написав:Подскажите плиз,
Если сейчас ОВГЗ в долларах есть то продавать, или это "паника\все норм"?

какой смысл? их покупают с 7% доходности

Я умел ввиду если уже куплены ( физ лицо, гражданин Украины) , то мне волноватся\продавать или все норм будет?
ytb
 
Повідомлень: 32
З нами з: 04.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:17

Re: Рынок ОВГЗ

не волнуйся
это самый лучший актив
PS4
 
Повідомлень: 306
З нами з: 26.12.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:50

  PS4 написав:
  ytb написав:Подскажите плиз,
Если сейчас ОВГЗ в долларах есть то продавать, или это "паника\все норм"?

какой смысл? их покупают с 7% доходности


Я б сам прикупив зараз,але $ замало. Це добрий актив
Ethereum
 
Повідомлень: 1136
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:55

  PS4 написав:не волнуйся
это самый лучший актив

а ПАТ Розрахунковий Центр - это видимо самый лучший банк :)
J
 
Повідомлень: 4887
З нами з: 19.01.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:52

  PS4 написав:не волнуйся
это самый лучший актив
Как бы там ни было, а сегодня на ПФТС наторговали рекордный объем ОВГЗ - почти 1,5 миллиарда гривен (вчера - 740 млн). Львиная доля - гривневые ОВГЗ но есть и валютные.
Хорошо торговались как длинные так и короткие бумаги.
К чему бы это?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2135
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 145146147148>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1, 2, 3, 4
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
32 9901
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2019 17:46
GTS
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 1260
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 4224
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83632)
26.03.2020 18:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.