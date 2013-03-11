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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 145146147148
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:55

  asti написав:
  PS4 написав:не волнуйся
это самый лучший актив
Как бы там ни было, а сегодня на ПФТС наторговали рекордный объем ОВГЗ - почти 1,5 миллиарда гривен (вчера - 740 млн). Львиная доля - гривневые ОВГЗ но есть и валютные.
Хорошо торговались как длинные так и короткие бумаги.
К чему бы это?!

инвесторы верят в крепкую гривну и выполнение страной обязательств по кредитам?
la9
 
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З нами з: 02.07.09
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:14

  la9 написав:
  asti написав:
  PS4 написав:не волнуйся
это самый лучший актив
Как бы там ни было, а сегодня на ПФТС наторговали рекордный объем ОВГЗ - почти 1,5 миллиарда гривен (вчера - 740 млн). Львиная доля - гривневые ОВГЗ но есть и валютные.
Хорошо торговались как длинные так и короткие бумаги.
К чему бы это?!
инвесторы верят в крепкую гривну и выполнение страной обязательств по кредитам?
Скорее НЕ верят - продают... А банки покупают!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:21

Re: Рынок ОВГЗ

  asti написав:А банки покупают!

А им оно ?
Россия 1998, ГКО??
la9
 
Повідомлень: 1760
З нами з: 02.07.09
Подякував: 325 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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  #<1 ... 145146147148
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