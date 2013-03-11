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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:55
asti написав: PS4 написав:
не волнуйся
это самый лучший актив
Как бы там ни было, а сегодня на ПФТС наторговали рекордный объем ОВГЗ - почти 1,5 миллиарда гривен (вчера - 740 млн). Львиная доля - гривневые ОВГЗ но есть и валютные.
Хорошо торговались как длинные так и короткие бумаги.
К чему бы это?!
инвесторы верят в крепкую гривну и выполнение страной обязательств по кредитам?
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la9
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Додано: Чет 26 бер, 2020 19:14
la9 написав: asti написав: PS4 написав:
не волнуйся
это самый лучший актив
Как бы там ни было, а сегодня на ПФТС наторговали рекордный объем ОВГЗ - почти 1,5 миллиарда гривен (вчера - 740 млн). Львиная доля - гривневые ОВГЗ но есть и валютные.
Хорошо торговались как длинные так и короткие бумаги.
К чему бы это?!
инвесторы верят в крепкую гривну и выполнение страной обязательств по кредитам?
Скорее НЕ верят - продают... А банки покупают!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 26 бер, 2020 19:21
asti написав:
А банки покупают!
А им оно ?
Россия 1998, ГКО??
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la9
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Додано: Чет 26 бер, 2020 21:25
la9 написав: asti написав:
А банки покупают!
А им оно ?
Россия 1998, ГКО??
У нас такого не будет, дефолт если и объявят, то по внешним бумагам номинированым в валюте - еврооблигациям, бондам и тд//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 26 бер, 2020 21:31
asti написав: la9 написав: asti написав:
А банки покупают!
А им оно ?
Россия 1998, ГКО??
У нас такого не будет, дефолт если и объявят, то по внешним бумагам номинированым в валюте - еврооблигациям, бондам и тд//)
Как бы, да... Если держава не заплатит по внутренним, то вообще на долгие годы потеряет рынок внутренних заимствований.
Но... это теория. Мы не знаем насколько оскудеет бюджет из-за кризиса. Вон, уже об уменьшении финансирования кино, культуры говорят, а это мы только несколько дней на карантине. Если денег нет, то для граждан их не станет только чуть позже
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la9
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Додано: Чет 26 бер, 2020 23:05
Гривну напечатают, курс правда...
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asti
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Додано: Сер 01 кві, 2020 20:32
сьогодні найбільші виплати в усьому квітні - 6 ММ
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greenozon
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Додано: Чет 02 кві, 2020 01:10
greenozon написав:
сьогодні найбільші виплати в усьому квітні - 6 ММ
Интересно, пойдет завтра курс вверх или нет?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 02 кві, 2020 21:58
asti написав: greenozon написав:
сьогодні найбільші виплати в усьому квітні - 6 ММ
Интересно, пойдет завтра курс вверх или нет?
пішов, але вниз
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greenozon
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:01
greenozon написав: asti написав: greenozon написав:
сьогодні найбільші виплати в усьому квітні - 6 ММ
Интересно, пойдет завтра курс вверх или нет?
пішов, але вниз
Да, кстати, приятная неожиданность. Нерезы всего 60 млн вывели, ещё и НБУ осталось, так держать!
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