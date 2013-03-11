нічого наразі не змінилосЬ, час невизначеності триває
подібна картина в Авалі
а от ПБ жлобиться
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Додано: Пон 06 кві, 2020 18:23
Свіжі котіровкі ICU -
нічого наразі не змінилосЬ, час невизначеності триває
подібна картина в Авалі
а от ПБ жлобиться
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:39
В 1-м квартале население Украины вывело за границу €66,4 млн в рамках е-лимитов
В январе-марте население вывело за границу 66,4 млн евро в рамках установленных электронных лимитов.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.
"В 1-м квартале 2020 в рамках установленных е-лимитов физические лица перечислили за границу 66,4 млн евро, а юрлица – 17,5 млн евро", - сообщили в НБУ.
В декабре 2019 года Национальный банк решил увеличить лимит инвестиций физлиц за границу в 2 раза до 100 тыс. евро в год.
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