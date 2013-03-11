нічого наразі не змінилосЬ, час невизначеності триває
подібна картина в Авалі
а от ПБ жлобиться
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:23
Свіжі котіровкі ICU -
нічого наразі не змінилосЬ, час невизначеності триває
подібна картина в Авалі
а от ПБ жлобиться
Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:39
В 1-м квартале население Украины вывело за границу €66,4 млн в рамках е-лимитов
В январе-марте население вывело за границу 66,4 млн евро в рамках установленных электронных лимитов.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.
"В 1-м квартале 2020 в рамках установленных е-лимитов физические лица перечислили за границу 66,4 млн евро, а юрлица – 17,5 млн евро", - сообщили в НБУ.
В декабре 2019 года Национальный банк решил увеличить лимит инвестиций физлиц за границу в 2 раза до 100 тыс. евро в год.
Додано: Чет 16 кві, 2020 12:29
покупка бумаг через ПБ
https://finance.ua/credits/kak-kupit-ov ... z-privat24
уйма комісій
зате немає порогу входження в 1 000 000 грн
Додано: П'ят 17 кві, 2020 16:51
Онлайн семінар проведений CBonds вчора
в роли экспертов выступили руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов ICU Евгения Грищенко, руководитель по работе с ценными бумагами, Альфа-Банк Украина Виктор Сизоненко, управляющий активами ИГ Универ Михаил Ритчер.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:13
Re: Рынок ОВГЗ
Добрый день, подскажите, пожалуйста, кто каким калькулятором расчета доходности овгз пользуется? (если можно бесплатным)
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:05
Такой вопрос, если купить ОВГЗ и не подавать ежегодную декларацию, какие санкции за это?
Додано: Нед 26 кві, 2020 20:04
George
почитайте 20-30 сторінок нанад, детально все обговорили і просумували
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