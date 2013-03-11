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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 146147148149
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:23

Свіжі котіровкі ICU - http://prntscr.com/ru5fyb
нічого наразі не змінилосЬ, час невизначеності триває
подібна картина в Авалі https://www.aval.ua/promo/bonds-ovdp
а от ПБ жлобиться https://privatbank.ua/ovdp
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:39

В 1-м квартале население Украины вывело за границу €66,4 млн в рамках е-лимитов

В январе-марте население вывело за границу 66,4 млн евро в рамках установленных электронных лимитов.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.
"В 1-м квартале 2020 в рамках установленных е-лимитов физические лица перечислили за границу 66,4 млн евро, а юрлица – 17,5 млн евро", - сообщили в НБУ.
В декабре 2019 года Национальный банк решил увеличить лимит инвестиций физлиц за границу в 2 раза до 100 тыс. евро в год.
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 12:29

покупка бумаг через ПБ

https://finance.ua/credits/kak-kupit-ov ... z-privat24

уйма комісій :)
зате немає порогу входження в 1 000 000 грн
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 16:51

Онлайн семінар проведений CBonds вчора
https://youtu.be/KYHavp9Fq2Q

в роли экспертов выступили руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов ICU Евгения Грищенко, руководитель по работе с ценными бумагами, Альфа-Банк Украина Виктор Сизоненко, управляющий активами ИГ Универ Михаил Ритчер.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:13

Re: Рынок ОВГЗ

Добрый день, подскажите, пожалуйста, кто каким калькулятором расчета доходности овгз пользуется? (если можно бесплатным)
guess05
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:05

Такой вопрос, если купить ОВГЗ и не подавать ежегодную декларацию, какие санкции за это?
George
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:04

George
почитайте 20-30 сторінок нанад, детально все обговорили і просумували
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