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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 28 кві, 2020 22:57
PS4 написав: greenozon написав:
Update:
котіровки від ICU: просіли, гривня від 13.5 (продаж) до 17% (покупка)
долар на місці
добрый день. где вы смотрите котировки ИКУ?
на пошту приходять періодично
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greenozon
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