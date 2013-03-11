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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 147148149150
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:57

  PS4 написав:
  greenozon написав:Update:
котіровки від ICU: просіли, гривня від 13.5 (продаж) до 17% (покупка)
долар на місці

добрый день. где вы смотрите котировки ИКУ?


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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:37

Re: Рынок ОВГЗ

Зображення

Кто может подсказать, эти котировки по ОВГЗ в Привате выгодные?
George
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:31

Re: Рынок ОВГЗ

George написав:Зображення

Кто может подсказать, эти котировки по ОВГЗ в Привате выгодные?
Я бы не покупал. Выгодно, даже очень, через Универа купить ОЗДП(зовнiшнi), погашение 25 год и доходность 7%!
vadymbanker
 
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