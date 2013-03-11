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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 28 кві, 2020 22:57
PS4 написав: greenozon написав:
Update:
котіровки від ICU: просіли, гривня від 13.5 (продаж) до 17% (покупка)
долар на місці
добрый день. где вы смотрите котировки ИКУ?
на пошту приходять періодично
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greenozon
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Додано: Сер 29 кві, 2020 13:37
Кто может подсказать, эти котировки по ОВГЗ в Привате выгодные?
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George
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Додано: Сер 29 кві, 2020 18:31
George написав:
Кто может подсказать, эти котировки по ОВГЗ в Привате выгодные?
Я бы не покупал. Выгодно, даже очень, через Универа купить ОЗДП(зовнiшнi), погашение 25 год и доходность 7%!
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vadymbanker
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:08
vadymbanker написав: George написав:
Кто может подсказать, эти котировки по ОВГЗ в Привате выгодные?
Я бы не покупал. Выгодно, даже очень, через Универа купить ОЗДП(зовнiшнi), погашение 25 год и доходность 7%!
В Універі через Exante?
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