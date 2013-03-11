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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 28 кві, 2020 22:57
PS4 написав: greenozon написав:
Update:
котіровки від ICU: просіли, гривня від 13.5 (продаж) до 17% (покупка)
долар на місці
добрый день. где вы смотрите котировки ИКУ?
на пошту приходять періодично
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Додано: Сер 29 кві, 2020 13:37
Кто может подсказать, эти котировки по ОВГЗ в Привате выгодные?
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George
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Додано: Сер 29 кві, 2020 18:31
George написав:
Кто может подсказать, эти котировки по ОВГЗ в Привате выгодные?
Я бы не покупал. Выгодно, даже очень, через Универа купить ОЗДП(зовнiшнi), погашение 25 год и доходность 7%!
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:08
vadymbanker написав: George написав:
Кто может подсказать, эти котировки по ОВГЗ в Привате выгодные?
Я бы не покупал. Выгодно, даже очень, через Универа купить ОЗДП(зовнiшнi), погашение 25 год и доходность 7%!
В Універі через Exante?
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Додано: Чет 30 кві, 2020 12:09
vadymbanker написав:
Выгодно, даже очень, через Универа купить ОЗДП(зовнiшнi), погашение 25 год и доходность 7%!
мінімальна сума входження?
від 100К валюти вроді?
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Додано: Чет 30 кві, 2020 12:13
Свіжі котіровки від ICU
Вперше суттєво звузився коридор між bid-ask!
роблю висновок, що вторинний ринок бумаг стабілізується (ще пару тижнів тому купували по 22!)http://prntscr.com/s8hz2h
і ще одна цікава річ, поділіться колеги як інші брокери відпрацювали цей івентhttp://prntscr.com/s8i20u
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Додано: Чет 07 тра, 2020 18:51
ставки по бумагам ще більше ужимаються! (ICU)http://prntscr.com/sco5en
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greenozon
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Додано: Чет 07 тра, 2020 19:00
Кто купує нижче 12%, то той москаль
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:20
короткий огляд пропозицій бумаг станом на сьогодні,
в 2ох словах - падаєм
Універ http://prntscr.com/shf347
макс 11.5
ICU http://prntscr.com/shf4da
(12, але дані 3-денної давності)
Перспектива http://prntscr.com/shf6cm
ПФТС http://prntscr.com/shf712
Аваль http://prntscr.com/shf98u
ПБ http://prntscr.com/shf9lv
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