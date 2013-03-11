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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 148149150151
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:26

PS4

Кожний день це занадто, а от раз на тиждень-два якраз чітко видно тренди

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Повідомлень: 8387
З нами з: 01.06.14
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Подякували: 532 раз.
 
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  #<1 ... 148149150151
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