Кожний день це занадто, а от раз на тиждень-два якраз чітко видно тренди
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:26
PS4
Кожний день це занадто, а от раз на тиждень-два якраз чітко видно тренди
Поділюсь посиланням на Аваль -
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:34
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