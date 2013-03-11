Кожний день це занадто, а от раз на тиждень-два якраз чітко видно тренди
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:26
PS4
Кожний день це занадто, а от раз на тиждень-два якраз чітко видно тренди
Поділюсь посиланням на Аваль -
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:34
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:19
Мінімальний лот покупки ОЗДП (Зовнішні бумаги) - 200 000$
десь можна придбати менший лот?
Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:40
Re: Рынок ОВГЗ
Универ, но подумайте хорошенько, не просто так у них такая высокая доходность, 50% вероятность что их рекстуризируют уряд, оттянут срок погашения, а следовательно купонные выплаты. По ОВГЗ маловероятно, а по евробондам - 50%, с моей точки зрения.
Додано: Пон 25 тра, 2020 14:59
Как я понял Банк Восток продает от 20 тыс. долл.
Додано: Пон 25 тра, 2020 15:03
Рынок ОВГЗ
vadymbanker
В банке Восток можно приобрести от 20 тыс. долларов ОЗДП (еврооблигации)
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