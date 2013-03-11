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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 148149150151
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:26

PS4

Кожний день це занадто, а от раз на тиждень-два якраз чітко видно тренди

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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:19

Мінімальний лот покупки ОЗДП (Зовнішні бумаги) - 200 000$

https://bankvostok.com.ua/about/news/34 ... oobligacij

десь можна придбати менший лот?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:40

Re: Рынок ОВГЗ

greenozon написав:Мінімальний лот покупки ОЗДП (Зовнішні бумаги) - 200 000$

https://bankvostok.com.ua/about/news/34 ... oobligacij

десь можна придбати менший лот?
Универ, но подумайте хорошенько, не просто так у них такая высокая доходность, 50% вероятность что их рекстуризируют уряд, оттянут срок погашения, а следовательно купонные выплаты. По ОВГЗ маловероятно, а по евробондам - 50%, с моей точки зрения.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:59

  greenozon написав:Мінімальний лот покупки ОЗДП (Зовнішні бумаги) - 200 000$

https://bankvostok.com.ua/about/news/34 ... oobligacij

десь можна придбати менший лот?


Как я понял Банк Восток продает от 20 тыс. долл.
InvestorYS
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:03

Рынок ОВГЗ

vadymbanker

В банке Восток можно приобрести от 20 тыс. долларов ОЗДП (еврооблигации)
InvestorYS
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:12

  InvestorYS написав:vadymbanker

В банке Восток можно приобрести от 20 тыс. долларов ОЗДП (еврооблигации)


Интересно как их цена отличается от текущей на рынке. Думаю существенно,так как есть доп затраты на заведене еврооблигаций в депозитарную систему Украины.

Также стоит отметить, что локальный рынок для евробондов не ликвидный. Продать их на рынке Украины будет не просто по хорошей цене, особенно лотом который нельзя будет продать в Европе (мин. 100К / 200К).

Для физлиц, в отличии от ОВГЗ, нужно будет налог заплатить 18% + 1,5%
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:43

Re: Рынок ОВГЗ

accord_trading_ltd написав:
  InvestorYS написав:vadymbanker

В банке Восток можно приобрести от 20 тыс. долларов ОЗДП (еврооблигации)


Интересно как их цена отличается от текущей на рынке. Думаю существенно,так как есть доп затраты на заведене еврооблигаций в депозитарную систему Украины.

Также стоит отметить, что локальный рынок для евробондов не ликвидный. Продать их на рынке Украины будет не просто по хорошей цене, особенно лотом который нельзя будет продать в Европе (мин. 100К / 200К).

Для физлиц, в отличии от ОВГЗ, нужно будет налог заплатить 18% + 1,5%
Со всем согласен, кроме налога, статью в студию.
vadymbanker
 
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